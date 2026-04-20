Onelia Molina revela que Diego Chávarri rechazó entrar a un reality por ella: "Él quería priorizar la relación"

Diego Chávarri se encuentra en medio de la polémica tras confesar en 'La Granja VIP' que siente atracción por Gabriela Herrera, pese a mantener una relación sentimental fuera del reality. Ante ello, su expareja Onelia Molina se pronunció sobre el tema y dio su opinión respecto a lo ocurrido.

Onelia Molina se pronuncia sobre polémica de Diego Chávarri

La participación de Diego Chávarri y Gabriela Herrera en 'La Granja VIP' ha generado gran controversia luego de que ambos admitieran sentir atracción mutua dentro del reality. La situación se volvió más tensa cuando Thalía Bentin, pareja del exfutbolista, decidió poner fin a la relación tras considerar lo ocurrido como una falta de respeto.

El tema rápidamente se viralizó y fue analizado en el podcast 'Doble Sentido', conducido por Onelia Molina, expareja del 'Diablito'. Ante esto, la odontóloga expresó su sorpresa y cuestionó la actitud del exfutbolista, asegurando que no sería coherente con lo que él mismo esperaba en una relación.

"Diego no aceptaría, no acepta ni un hola que a su pareja la saluden. Entonces, ¿por qué haces lo que no te gustaría que te hagan?", comentó.

Además, Molina recordó aspectos de su relación pasada con Diego Chávarri, la cual terminó en 2023 tras dos años. Según contó, en ese entonces el exfutbolista había rechazado ingresar a un reality de convivencia por priorizar su relación, lo que hoy le genera dudas frente a su comportamiento actual.

"Me parece raro porque en el tiempo en que yo estaba con el señor Diego Chávarri, me acuerdo que le ofrecieron ingresar a un reality parecido, como de encierro. Él me lo contó después y yo le dije 'Pucha, amor, dale'... Yo siempre confiada, pero en ese momento Diego me dijo 'no amor, prefiero priorizar la relación, que estemos tranquilos y no hay forma que entre a uno de esos realities'", relató.

Novia de Diego Chávarri lo destruye tras confesión a Gabriela Herrera

Thalía Bentin, novia de Diego Chávarri, expresó su molestia tras seguir en tiempo real la conversación del exfutbolista dentro de 'La Granja VIP', donde se evidenció su cercanía con Gabriela Herrera. Ante lo ocurrido, la joven reaccionó de inmediato a través del chat del programa.

"Quiero que mañana los expongan y que sepan que yo escuché. El karma existe y pega muy rápido", escribió.

Posteriormente, Thalía volvió a pronunciarse mediante un mensaje más extenso enviado al periodista Samuel Suárez, autorizando que se difundiera. En su testimonio, expresó que el hecho no solo la afectaba a ella, sino también a su menor hija.

"Espero que seas mi voz el día de hoy, no voy a declararle a nadie más... Estoy enterada de todo y espero que los expongan en vivo a nivel nacional, porque lo que ha hecho Diego es burlarse de mí, de nuestra relación, del rol que asumió él al mudarse conmigo y con mi hija, con quien me tocará la mejor manera de explicarle todo esto y sin romperle el corazón", relató Samuel Suárez.

En medio de esta polémica, Onelia Molina señaló que le resulta incoherente la actitud de Diego Chávarri, recordando que en el pasado rechazó entrar a un reality por priorizar su relación, algo que hoy contrasta con lo ocurrido en el programa.