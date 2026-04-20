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Pamela López pierde la paciencia con Paul Michael por picante broma: "No me hables"

En el reality 'La Granja VIP', Paul Michael no dudó en realizarle una picante broma a Pamela López causando que la influencer pierda la paciencia.

Pamela López pierde la paciencia con Paul Michael por picante broma
Pamela López pierde la paciencia con Paul Michael por picante broma (Composición Karibeña)
20/04/2026

Pamela López y Paul Michael han tenido varios conflictos dentro de 'La Granja VIP', donde incluso han terminado su relación por corto tiempo. Ahora, parece que la influencer estaría perdiendo la paciencia con el joven cantante por su broma. 

¿Qué broma le jugo?

Durante el programa 'La Granja VIP', Paul Michael aprovechó el momento en que Pamela López estaba ayudando en la cocina para hacerle una broma. El cantante de salsa colocó rocoto en la boca de la influencer, sin que se diera cuenta causando una molestia inmediata que la llevó a enjugarse la boca. 

"Que pesado, eres una m*** Paul, no estoy bromeando. Yo no me estoy jugando así (¿Qué te hizo?) cuando te meta rocoto, ahí quiero verte. No me estés jugando así, no me hables. Lo único que te digo, no te piques después", expresó sumamente molesta la participante. 

Después de los reclamos de la ex de Christian Cueva, Paul Michael le recalca que la idea inició de ella exactamente y que es bueno realizar una broma al día entre ellos, pero la influencer no parecía estar contenta porque cuando el cantante se acercó, ella se alejó. 

"Tú lo dijiste, todos merecemos una broma al día. Hoy me tocó a mí, contigo", declaró. 

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Pamela López pelea con Paul Michael

En el programa 'La Granja VIP' está transmitiendo todo el momento cada acción que realizan los participantes. En las últimas semanas, el público ha visto las constantes peleas que tienen Pamela López con Paul Michael. Es así como nuevamente protagonizaron una pelea donde la influencer rompe en llanto nuevamente. 

"No me importa, eso fue lo que tú buscaste todo el tiempo. Eres una verdadera mi** cuando me tratas así, sabes muy bien cómo me lastimas, sabes que no estoy bien emocionalmente. Yo te respondo lo que haces, porque todo el tiempo hablas de manipulación", declaró. 

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En otro momento, la expareja de Christian Cueva ha señalado que el joven cantante no suele responderle con madurez e incluso, señaló que cuando no había cámaras y antes de ingresar al programa reality, solían discutir mucho peor. Además, señaló siente que habla con su hijo y no responde de manera madura. 

De esta manera, Pamela López y Paul Michael ya no se muestran como una pareja feliz que estaba en redes sociales. Ahora, han demostrado tener algunas diferencias que les ha causado problemas en su relación. Aunque, el joven cantante sigue bromeando con la influencer, haciendo que pierda la paciencia.

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