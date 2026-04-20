Chica del 'auto rana' revela lo que cantante de cumbia decía de Pamela Franco: "Que trabajabas para él"

Mary Moncada es una joven que apareció en un ampay con un reconocido cantante de cumbia en un 'auto rana', en aquel entonces era pareja de Pamela Franco. Ahora, ambas mujeres conversaron por primera vez para hablar sobre lo sucedido.

Mujer del 'auto rana' revela que decían sobre Pamela Franco

En el podcast 'Q Bochinche', Pamela Franco habló por primera vez con la amante del padre de su hija, un reconocido cantante con quien actualmente solo tiene una relación de padres. Es así como Mary Moncada señaló que jamás conversó sobre ella y que solo veía al artista como algo para un rato.

"¿Qué te dijo? ¿Qué era una loca?", le preguntó la cantante, y Mary Moncada respondió: "La verdad que él nunca me habló de ti, jamás. Solo me decía que jamás iba a entender lo que pasaba en Perú, el mundo artístico, que solamente es parte del show. Como lo dije siempre y mil veces, para mí era como un 'good time y bye'".

En otro momento, la joven que se encuentra en Estados Unidos señala que solo le comentó que Pamela Franco trabajaba para el cantante de cumbia. En ese momento, la actual novia de Christian Cueva afirma que efectivamente trabajaba para él pero que nunca le pagó nada y que incluso, él le cobraba.

"Que supuestamente tú trabajabas para él, que era tu representante", añadió la 'rubia', y la Franco: "La verdad es que sí, terminé trabajando para él, no me llegaba nada. Al final, todo lo que yo trabajaba, él me lo cobraba. Nadie sabe para quién trabaja, pero al final las personas se muestran como son".

Agrade públicamente a Mary Moncada

La cantante sorprendió al agradecer a la rubia del 'auto rana' públicamente meses después del polémico ampay. Durante la charla, Mary Moncada afirmaba que la ayudó a separarse de un mujeriego, que al parece, no cambiará.

"La verdad, tengo que decirte públicamente gracias. Porque las cosas pasan por algo. A veces una puede estar ciega. Prefiero tener las cosas claras, cuando alguien no me quiere. A veces no lo descubres de manera bonita, sino de una desagradable. El fin es el mismo: sacarte de encima todo lo negativo, que no te suma, que no esté bien en tu vida. Ella de alguna manera me ayudó", dijo.

De esta manera, Pamela Franco conversó por primera vez con la mujer del 'auto rana', con quien su expareja y padre de su hija le engañó. Además, revelaron varias cosas sobre lo que decía el cantante de cumbia.