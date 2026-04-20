Pamela Franco acepta que fue amante de Cueva: "Con sus mentiras me convertí en algo que no quería"

Actualmente, Pamela Franco y Christian Cueva llevan aproximadamente un año y medio juntos, después de varios meses de la separación de ambos con sus exparejas. Ahora, la cantante de cumbia ha contado finalmente que en el pasado, el 'Aladino' sí la llegó a convertir en su amante a causa de varias mentiras.

Pamela Franco sobre su relación pasada con Cueva

En el programa 'La Verdad a Prueba', Andrea Llosa tuvo de invitada a Pamela Franco donde estuvo contando la historia del ampay del padre de su hija. Luego, también habló de cómo fue la relación que tuvo con el pelotero Christian Cueva, mucho tiempo antes de empezar a salir con el reconocido cantante de cumbia.

En la conversación, la artista señaló que esta situación pasado ya lo ha conversado con el 'Aladino' afirmando que efectivamente la convirtió en su amante hace muchos años atrás, y que fue ella quien decidió terminar todo antes de que se case con Pamela López.

"Yo también he hablado con Cueva, toda la mentira que se hacía más grande porque me decía una cosa y después otra, caímos en un juego de idas y vueltas que al final yo no pude soportar tantas mentiras. Yo fui quien lo dejó, él me decía que 'no', de seguro me van a decir 'todos dicen lo mismo'. Por eso recalco que la Pamela de antes, no es la de ahora, caí en las mentiras, me enamoré lo reconozco, no abrí los ojos", expresó.

Estaba enamorada

Así mismo, Pamela Franco va contando que efectivamente ahora tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Aunque, ahora ha retomado su relación con Christian Cueva después de mucho tiempo.

"Una amiga me dijo 'yo no quería aceptar', al final él con sus mentiras me terminó convirtiendo en algo que no quería ser (la amante), se lo he dicho (Cueva) porque gracias a eso tengo todas estas consecuencias. Tengo que asumir, apechugar y peor aún, después de un tiempo vuelve a mi vida y yo lo vuelvo a aceptar", declaró.

La conductora de TV, le consulta cuál fue su razón para volver nuevamente con el pelotero, a lo que ella responde que cuando terminó con él no fue por falta de amor, sino por no aguantar toda la situación.

"Cuando yo me alejó de él, no es porque no lo quería o no lo amaba, lo dejo porque yo no podía estar en esa situación", declaró.

De esta manera, Pamela Franco habla con honestidad en el programa de Andrea Llosa señalando que en aquel entonces Christian Cueva le mentía y la terminó convirtiendo en su amante, pero que ella le termina antes de que se case con Pamela López.