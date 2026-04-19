Tony Rosado opina de Christian Cueva frente a Pamela Franco: "El amor lo ha separado del fútbol"

Hace un año y medio aproximadamente, Christian Cueva y Pamela Franco iniciaron su relación sentimental en medio de mucha polémica. Ahora, el cantante Tony Rosado afirma que el futbolista estaría distraído por estar enamorado de la cantante de cumbia.

¿Tony Rosado culpa a Pamela Franco?

En el programa 'El Reventonazo de la Chola', Tony Rosado fue uno de los invitados al set para conversar un poco más sobre su vida. Es así como fue consultado sobre el rendimiento de su amigo Christian Cueva en el fútbol, y señaló que es muy talentoso, pero que estaría distraído.

"¿Qué piensas de Cueva?" "Christian Cueva juega, es muy talentoso, lo que pasa es que está enamorado y el amor lo ha separado del fútbol. Es un gran amigo y juega muy bien"

Ante eso, Ernesto Pimentel señaló que no sería la culpa de Pamela Franco que el pelotero se distraiga, pero el 'Ruiseñor de la Cumbia' lo aclara señalando que sería del mismo 'Aladino', pero que ahora estaría mejorando porque aparentemente se casaría con la cantante de cumbia.

"¿Qué culpa tiene ella, si él sigue chambeando?" "Yo no le echo la culpa a ella, le echo la culpa a él, está enamorado, pero poco a poco está jugando bien porque ya lo aceptaron, ya se van a casar

Christian Cueva baila "Que no me provoque"

El programa 'Amor y Fuego' captó a Pamela Franco y Melanie Martínez celebrando el lanzamiento oficial de su colaboración musical. Quien no podía faltar en este estreno es el pelotero Christian Cueva que viajó a Lima para apoyar a su pareja.

Es así como los reporteros entrevistaron al 'Aladino' donde al inicio mencionó que entrevistaran a las cantantes de cumbia porque la música son de ellas. Así mismo, resaltó su agrado por este sencillo y felicitándolas.