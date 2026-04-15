Hermano de Alejandra Baigorria la defiende de ataques tras reconciliación con Said: "Qué lástima"

Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecieron juntos durante un viaje a España, donde la empresaria fue reconocida por su trayectoria profesional. Su presencia como pareja, tras el ampay en Argentina, volvió a generar diversas reacciones en redes. Ante ello, Sergio Baigorria, hermano de la empresaria, decidió pronunciarse públicamente para responder a las críticas y respaldar a su familia.

Hermano de Alejandra Baigorria responde a críticas

Alejandra Baigorria viajó a Madrid para recibir un reconocimiento en una ceremonia a la que asistió junto a su familia, incluido su esposo, Said Palao, cuya presencia volvió a generar atención tras semanas de especulaciones. Durante el evento, la empresaria dedicó emotivas palabras a su pareja, pese a la polémica que lo involucró en Argentina.

Tras la difusión de estas imágenes, las críticas no tardaron en aparecer, ya que muchos usuarios las tomaron como una confirmación de la reconciliación y cuestionaron la decisión de la empresaria de retomar su relación. Incluso, algunos insinuaron que su entorno familiar respaldaría este acercamiento por intereses económicos.

En ese contexto, Sergio Baigorria, hermano de la empresaria, salió al frente luego de que usuarios dejaran críticas en sus redes sociales. Una seguidora escribió: "La familia al final la va a respaldar (ella es la fuente de dinero)", ante lo cual reaccionó con firmeza.

"Consulta, ¿tú no apoyarías a tu familia ante cualquier cosa? Si no es así, qué lástima", contestó, defendiendo el respaldo incondicional hacia su hermana en medio de la controversia.

Otro comentario en redes sociales cuestionó la situación sentimental de la pareja, sugiriendo que no siempre es claro el verdadero interés detrás de la relación. "No me gustaría tener dinero, prácticamente ser como Alejandra y no saber si me quieren por mi dinero o me quieren a mí", se leyó en la publicación.

Ante ello, Sergio Baigorria defendió a su hermana y respondió de forma contundente al mensaje: "A mí no me gustaría tener una hermana como tú".

Hermano de Alejandra Baigorria la defiende en redes.

Said Palao confirma reconciliación con Alejandra Baigorria

Said Palao viene mostrando señales de acercamiento a Alejandra Baigorria a través de sus redes sociales, especialmente tras acompañarla en un evento donde la empresaria fue reconocida en España. Incluso, ella le agradeció públicamente por el apoyo brindado en este momento importante.

Actualmente, ambos se encuentra realizando un viaje familiar por Barcelona, donde el participante de 'EEG' compartió una foto junto a la empresaria, siendo esta su primera imagen juntos desde el ampay en Argentina. Sin embargo, la 'Gringa' no reposteó la publicación y optó por compartir contenido individual desde el mismo lugar.

En conclusión, Alejandra Baigorria y Said Palao habrían decidido apostar nuevamente por su relación, contando con el respaldo de sus familias. Sergio Baigorria, por su parte, defendió con firmeza a su hermana frente a las críticas recibidas en redes sociales.