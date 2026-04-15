Hugo García responde a 'haters' por comentarios sobre su paternidad con Isabella Ladera: "Estamos en paz"

Hugo García atraviesa un momento importante en su vida personal tras confirmar que será padre de un varoncito junto a Isabella Ladera. En medio de esta noticia, el influencer llegó a Perú para cumplir con su deber en las Elecciones 2026. Allí fue abordado por la prensa y habló sobre la llegada de su bebé, además de los comentarios negativos que viene recibiendo en redes sociales.

Hugo García responde a comentarios sobre su paternidad

Hugo García fue interceptado por las cámaras de 'Amor y Fuego' a su arribo a Perú desde Miami. El exchico reality indicó que su visita al país no solo responde a asuntos personales, sino también a su preparación para una próxima competencia.

Durante la entrevista, el influencer habló sobre la noticia de que será padre de un niño junto a Isabella Ladera y aseguró que se trata de uno de los momentos más importantes de su vida. Además, señaló que la llegada de su bebé está cada vez más cerca, con fecha prevista para julio, y que vive esta etapa con gran ilusión, destacando además el apoyo constante de su familia.

"Mi familia es súper unida, siempre van a estar felices cuando yo estoy feliz, estoy en la mejor etapa de mi vida", respondió el popular 'Baby'.

Por otro lado, al ser consultado sobre los comentarios negativos en redes sociales que ponen en duda su paternidad, el exchico reality fue firme en su respuesta y aseguró que prefiere mantenerse enfocado en su vida personal junto a la venezolana.

"Lo que opina la gente viene de afuera, nosotros estamos en paz; cuando uno está en paz, el ruido de afuera deja de importar, estamos felices", declaró, remarcando que no presta atención a las críticas y prioriza su bienestar familiar.

Hugo García habla de su relación con Isabella Ladera

Como se sabe, Isabella Ladera reside en Miami, por lo que Hugo García debe viajar constantemente por trabajo. En ese contexto, fue consultado sobre cómo manejan la distancia, especialmente tras la reciente polémica que involucró a otros chicos reality como Said Palao y Mario Irivarren, quienes fueron captados en Argentina con otras mujeres.

Ante ello, el exparticipante de 'Esto es Guerra' aseguró que la comunicación con su pareja es constante y que esta etapa de embarazo hace más difícil la separación física.

"Hablamos todo el día y es muy difícil estar lejos, para qué te voy a mentir, creo que es algo que hoy enfrento y me cuesta muchísimo, siento que mi cuerpo está, pero mi mente y mi corazón allá... todo el día nos mandamos fotos y hacemos videollamada", respondió.

En conclusión, Hugo García decidió restar importancia a los comentarios malintencionados sobre su paternidad y se mantiene enfocado en su relación con Isabella Ladera y la llegada de su bebé, prevista para el mes de julio.