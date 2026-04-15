¡Muy felices! Said Palao se luce en romántica foto con Alejandra Baigorria en Barcelona

Alejandra Baigorria estuvo por un mes viendo la posibilidad de continuar o no su matrimonio con Said Palao tras el ampay en Argentina. Ahora, la empresaria está de viaje con su familia en Barcelona, y su esposo sorprendió compartiendo una foto de ambos juntos.

Said Palao comparte fotografía junto a Alejandra Baigorria

Por medio de sus redes, Said Palao ha sido el primero en demostrar que estaría haciendo puntos para reconciliarse con Alejandra Baigorria. Primero derrochó amor cuando la empresaria estuvo en la alfombra roja de un evento donde fue premiada en España. Así mismo, la 'gringa' le dedicó un mensaje de agradecimiento a su esposo por apoyarla, a pesar de haberlo dejado de lado por varios meses.

Ahora, ambos se encuentran viajando con el resto de la familia por Barcelona visitando varios lugares turísticos. El chico reality no pudo evitar no compartir una fotografía de ambos juntos por primera vez desde aquel ampay en Argentina hace un mes. En la foto se puede observar como ambos juntas sus rostros sonriendo muy felices y Said acompañó la publicación con una canción romántica.

Para muchos esto significaría la reconciliación de los esposo tras el ampay, pero lo que llamó la atención es que en el Instagram de Alejandra Baigorria, no compartió la foto que Said Palao subió de ambos, sino que decidió subir una 'selfie' de ella sola en el mismo lugar.

Las palabras de la empresaria a su esposo

Por medio de sus redes, Alejandra Baigorria no dudó en compartir el especial momento tras recibir premio internacional donde dedica bellas palabras a su familia y a su esposo Said Palao, afirmando que él la apoyó en todo el proceso.

"También quiero agradecer a mi esposo porque yo hice mi 'team élite' apenas me casé prácticamente, la luna de miel fueron seis meses de trabajo de giras y no estuve junto a él, pero él me impulsó y me dijo: 'Haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy apoyar y te voy a esperar'", se le escucha decir a la empresaria en su discurso.

De esta manera, Alejandra Baigorria ha decidido no pronunciarse por el momento en medio de toda la polémica por haberse reconciliado con su esposo Said Palao después del ampay. Actualmente, la pareja se encuentra en Barcelona viajando a pocos días de cumplir su primer año como casados y luciéndose juntos nuevamente felices a pesar de las críticas.