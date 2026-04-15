Marisol graba tema junto al hijo de Manolo Rojas y conmueve: "Esa canción le encantaba"

¡Un momento que toca el corazón! Marisol decidió rendirle un homenaje muy especial a Manolo Rojas y lo hizo de la mano de su hijo, Manuel Rojas. Ambos unieron sus voces para grabar una canción que tenía un significado muy importante para el recordado artista. A casi un mes de su partida, este gesto ha emocionado a muchos, sobre todo porque muestra el cariño que le tenían.

Marisol cumple el sueño de Manolo Rojas junto a su hijo

Marisol volvió a tocar corazones al grabar una canción muy especial junto a Manuel Rojas, hijo del recordado cómico Manolo Rojas. Se trata del tema "Por ti llorando", un proyecto que nace como homenaje tras la reciente partida del artista.

"Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo", entonaron Marisol y Manuel Rojas, el hijo de cómico delante de las cámaras de "América Hoy".

A casi un mes de su fallecimiento, este gesto ha conmovido a muchos, ya que no solo es música, sino también un recuerdo lleno de cariño. La propia Marisol contó que esta canción tenía un significado especial, porque Manolo Rojas siempre quiso grabarla con ella, pero no se dio. Ella decidió cumplir ese deseo pendiente, pero esta vez junto a su hijo.

"Era la canción que a él cantaba y me decía: 'Con todo el mundo grabas, conmigo nunca grabas'. Entonces le digo: 'Es verdad y entonces ahora sí voy a grabar contigo'. Y no se pudo hacer con él y es por eso que pensé en Manuel. Y él muy amable aceptó", relató la cantante.

Con esto, Marisol dejó en claro que este proyecto nace desde el corazón. La grabación del videoclip no fue fácil. La cantante confesó que el recuerdo de Manolo está muy presente y que cada momento ha sido muy emotivo. Además, reveló que la emoción es inevitable cada vez que escuchan el tema.

"Aquí estamos grabando el videoclip de la canción y la lanzamos dentro de poquito. Estoy muy contenta con cumplir tal vez el sueño que él tuvo", dijo. "Siento que él está aquí ahora y que nos está dando la fuerza necesaria tanto a Manuel y a mi persona para grabarlo porque es difícil escuchar la canción y no ponerse a llorar", expresó.

El legado de Manolo sigue vivo

Por su parte, Manuel Rojas, hijo de Manolo Rojas, también habló sobre este homenaje. Además, destacó el cariño que el público sigue teniendo por su padre. Además, anunció que habrá un evento especial para seguir recordándolo.

"Todo el Perú yo creo que lo recuerda no como lo que es un gran ser humano un gran artista incluso agradezco también América multimedia y al 'Reventonazo de la Chola' por la estrella que le hicieron, él se lo merece", comentó. "Se viene un gran homenaje a mi padre titulado 'Manolo Rojas, el legado continúa' este viernes 24", agregó.

Por último, Marisol también se sumó con un mensaje lleno de emoción al recordar al artista. Sus palabras reflejaron lo mucho que lo extraña y el vacío que dejó su partida.

"(¿A Manolo qué es lo que le dirías?) Que lo quiero mucho como siempre y que hace mucha falta, que me hace mucha falta", señaló Marisol.

En conclusión, Marisol y Manuel Rojas lograron convertir el dolor en un homenaje lleno de amor, cumpliendo el sueño que Manolo Rojas dejó pendiente. Este gesto no solo ha emocionado al público, sino que también mantiene vivo su recuerdo a través de la música. Sin duda, su legado sigue más presente que nunca en el corazón de quienes lo admiraron.