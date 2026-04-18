Pamela López rompe en llanto tras nueva pelea con Paul Michael: "Siento que hablo con mi hijo"

Hace varias semanas, Pamela López y Paul Michael han ingresado al programa reality 'La Granja VIP' para llevarse el ansiado premio. Muy lejos de cómo se mostraban en sus redes sociales, la pareja ha tenido varias discusiones donde se muestra que no se llevarían bien y la influencer siempre termina llorando hasta las lágrimas.

Pamela López rompe en llanto

En el programa 'La Granja VIP' está transmitiendo todo el momento cada acción que realizan los participantes. En las últimas semanas, el público ha visto las constantes peleas que tienen Pamela López con Paul Michael. Es así como nuevamente protagonizaron una pelea donde la influencer rompe en llanto nuevamente.

"No me importa, eso fue lo que tú buscaste todo el tiempo. Eres una verdadera mi** cuando me tratas así, sabes muy bien cómo me lastimas, sabes que no estoy bien emocionalmente. Yo te respondo lo que haces, porque todo el tiempo hablas de manipulación", declaró.

Compara a Paul Michael con su hijo

En otro momento, la expareja de Christian Cueva ha señalado que el joven cantante no suele responderle con madurez e incluso, señaló que cuando no había cámaras y antes de ingresar al programa reality, solían discutir mucho peor. Además, señaló siente que habla con su hijo y no responde de manera madura.

"Ve tú lo que haces, ya eres adulto, siempre llegamos al mismo punto. Cuando no hay cámaras es peor, siento que siempre hablo con mi hijo, con un niño, tengo que explicar con manzanas para que te pongas en mi lugar", declaró.

¿Cómo inició su relación?

La relación de Pamela López y Paul Michael se dio hace más de un año, cuando ambos se conocieron en el cumpleaños del cantante. Desde entonces, la pareja fueron vistos en constantes fiestas y poco a poco ingresaron dentro de la farándula peruana.

La influencer señaló que el joven artista suele ser muy cercano a sus tres menores hijos y le agrada aquel trato familiar. Además, se fueron mostrando en redes sociales como una familia que viaja y comparte, pero todo eso habría cambiado cuando la pareja ingresó al programa reality.

De esta manera, Pamela López ha sido protagonista en el programa 'La Granja VIP' por las constantes peleas con Paul Michael, pues parece que sus problemas no se solucionan y con el tiempo, parece ir empeorando. Ahora, la influencer ha expresado su molestia porque aparentemente su pareja no estaría demostrando madurez para su edad.