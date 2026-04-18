¡Ya es papá! Mateo Garrido anuncia que ya nació su hijo con su esposa Verónica: "Salió a la mamá"

Mateo Garrido Lecca es un conocido comediante que forma parte del show 'No Somos TV'. Hace dos años aproximadamente, el joven se casó con su esposa Verónica y ahora, ambos acaban de convertirse en padres de un niño.

Mateo Garrido se convierte en padre

A través de sus redes, Mateo Garrido Lecca compartió algunas fotografías desde el viernes 17 de abril sobre el nacimiento de su hijo con Verónica. Tiempo después, su esposa compartió que efectivamente dio a luz a su bebé y dedica tierno mensaje al comediante, como a su nueva familia.

"No puedo dejar de mirarte. Eres lo más hermoso que he visto en mi vida. Tu papá es el mejor partner del mundo. No puedo ser más afortunada. Encontré una foto mía con 3 días de nacida. Creo que nos parecemos! Yupiiii! Estamos aprendiendo juntos, con calma y creo que lo estamos haciendo super bien! Te amamos mi León hermoso! Feliz primer día de vida", declaró la joven.

Por su parte, el comediante también estuvo compartiendo cada momento antes de que naciera su primer hijo y cuando nació celebró que se parezca a su madre. Fue su esposa la encargada de compartir una foto de ella cuando era bebé, donde efectivamente se muestra el parecido.

Las felicitaciones no se hicieron esperar y muchos de sus seres queridos, amigos y seguidores los han felicitado a través de las redes sociales. Sin duda, muchos celebran el nacimiento del pequeño León Garrido que nació el pasado viernes 17 de abril de 2026.

A dos años de su boda

El 20 de abril de 2024, el comediante y creador de contenido Mateo Garrido se casó con Verónica Álvarez, una joven bailarina profesional que cuenta su propia escuela de danza. La ceremonia se volvió viral por la emotiva reacción del comediante al ver a su ahora esposa en el altar. En noviembre de 2025, compartieron un tierno video confirmando que esperaban la llegada de su bebé para abril de 2026.

De esta manera, la pareja ha llamado la atención por su relación amorosa. Ahora, Mateo Garrido Lecca ha compartido su emoción tras convertirse en padre por primera vez junto a su esposa. El bebé nació el pasado viernes 17 de abril y ambos padres han celebrado que se parece a su madre comparando con fotos antiguas. Sin duda un momento muy feliz que vienen festejando y pasando a una nueva etapa de sus vidas.