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Daniela Darcourt es sorprendida por Tito Nieves y su esposa previo a su cumpleaños: "Los amo"

A través de sus redes, Daniela Darcourt compartió un video donde es sorprendida por Tito Nieves y su esposa, dedicándoles unas tiernas palabras.

Daniela Darcourt es sorprendida por Tito Nieves previo a su cumpleaños
Daniela Darcourt es sorprendida por Tito Nieves previo a su cumpleaños (Composición Karibeña)
18/04/2026

El salsero Tito Nieves ha creado un vínculo muy cercano y familiar con la peruana Daniela Darcourt. Es así como actualmente están juntos en la gira del puertorriqueño, donde decidió sorprender a la joven cantante previo a su cumpleaños. 

Tito Nieves y su esposa sorprenden a Daniela Darcourt 

Daniela Darcourt está a dos días de cumplir un año más de vida, pero ahora fue sorprendida por Tito Nieves y su esposa Janette. Como se conoce, han formado una fuerte lazo casi familiar donde siempre se muestran cariño y ahora, realizaron una sorpresa para la peruana previo a su cumpleaños. 

"Mi cumpleaños aún es en 2 días, pero mi familia aquí, decidió sorprenderme como solo ellos saben. Gracias mami Janette Nieves, gracias papi Tito Nieves por siempre estar junto a mi, por llenar mi corazón de amor, felicidad y aventuras... No tienen idea de lo importantes que son para mí", expresó. 

En el video se puede ver cómo el 'Pavarotti de la Salsa' y su esposa le dedican bellas palabras antes de colocar las velitas en el pastel. Así mismo, terminan dándose un gran abrazo y la peruana no dudó en expresar el gran amor que siente por ellos. 

"Me llevo este día tatuado en el alma para siempre. ¡LOS AMO CON EL CORAZÓN COMPLETO! A mi partner Lisandra GRACIAS por ser gestora de todo, eres la mejor", opinó. 

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¿Darcourt tiene una relación con cantante de Zaperoko?

Durante su participación en el programa El Reventonazo de la Chola, Juan Andrés Abarca fue consultado directamente sobre su vínculo con Daniela Darcourt. Aunque evitó confirmar una relación amorosa, sí ofreció detalles sobre cómo se conocieron, dejando en claro que existe una conexión previa.

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"Ella (Daniela Darcourt) siempre ha sido amiga de los chicos de Zaperoko y justo fui al bus y me la presentaron. Sabía quién era", contó el cantante

Además, el artista reveló que fue él quien tomó la iniciativa para iniciar contacto fuera del escenario. "Fue por Instagram y su cumpleaños viene pronto y le dije: 'Pobre que no me invites a tu cumpleaños'", comentó entre risas, dejando entrever una interacción cercana y amistosa.

De esta manera, Daniela Darcourt se encuentra viviendo una etapa muy feliz acompañada por el amor de sus seres queridos. Es así como a unos días de cumplir un año más de vida, Tito Nieves y su esposa Janette la sorprendieron en su viaje dedicándole tiernas palabras. 

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