Dilbert Aguilar sorprende al revelar que estuvo enamorado de Janet Barboza: "¿Quién no?"

El reconocido cantante Dilbert Aguilar cuenta con una trayectoria musical de más de 25 años. Ahora, estuvo presente en un programa y al recordar la amistad que tiene con Janet Barboza, terminó confesando que sí estuvo enamorado de la conductora de televisión.

Dilbert Aguilar enamorado de Janet Barboza

En el programa 'América Hoy', Dilbert Aguilar fue invitado donde se reencontró con Janet Barboza y recordaron sus 30 años de amistad. Así mismo, la conductora Rebeca Escribens no dudó en consultar sobre un rumor sobre el amor que habría sentido el cantante de cumbia por la popular 'rulitos'.

"¿Es verdad que vivías enamorado de Janet Barboza?", le preguntó la conductora Rebeca, y el artista de cumbia confirmó que sería cierto: "Sí ¿Quién no ha estado enamorado de Janet Barboza? ¿Quién no?".

Esta confesión sorprendió a todos en el set donde no dudaron en comentar sobre esta posible relación que se pudo haber dado en el pasado. Es así como la conductora Janet agregó que incluso el artista le habría dedicado una canción y entonces, Aguilar empieza a cantarla en vivo sorprendiendo por la letra.

"Hay una canción que Dilbert Aguilar me dedica", menciona Janet en el programa luciendo muy feliz, y Dilbert Aguilar lo confirma cantándolo: "Señora, tengo que olvidarla. Lo que siento por usted prohibido, es su marido, mi amigo".

¡Era correspondido!

Durante la entrevista, la conductora de televisión ha comentado que también sentía atracción por Dilbert Aguilar hace muchos años atrás, pero que él nunca se animó a invitarla a salir. Al menos, todo eso fue antes de que se presentara la bailarina Claudia Portocarrero, quien conquistó por completo al cantante de cumbia por muchos años.

"Cuando estábamos en el escenario, en algún momento dije: 'Está bueno el chato, por ahí de repente salimos', pero nunca me invitó a salir. Hasta que apareció Claudia Portocarrero, divina, maravillosa y Dilbert perdió la cabeza por ella. Ahora estás felizmente casado, el tiempo pasa y uno tiene sus amores en la vida", declaró.

De esta manera, Dilbert Aguilar ha confesado finalmente que sí estuvo enamorado de Janet Barboza hace muchos años atrás, cuando eran amigos y la 'rulitos' estaba como presentadora en eventos de cumbia. Aunque nunca pasó nada, la amistad siempre estuvo presente hasta la actualidad apoyándose en cada uno de sus proyectos. Además, todo esto sucedió antes que el 'Pequeño Gigante de la Cumbia' iniciara una relación con Claudia Portocarrero.