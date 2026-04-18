Magaly Medina critica fuertemente a Paolo Guerrero tras encarar a 'urraco': "Debería ir a terapia"

Tras varios rumores de reconciliación, Paolo Guerrero fue captado junto a Ana Paula Consorte en una cena, pero al ser entrevistados por los reporteros de Magaly, el pelotero actuó de manera molesta. Ante eso, la conductora de TV no dudó en reclamar al 'Depredador'.

Magaly contra Paolo Guerrero

Es así como Magaly al notar la actitud que tiene Paolo Guerrero con su reportero cuando fue a entrevistarlo, la periodista reclamó por su falta de respeto. Incluso, le recuerda aquella vez hace dos años donde también el pelotero reaccionó de mala manera.

"No es la primera vez que Paolo piensa que está en una cancha de fútbol donde pueda comportarse de manera violenta. En mayo en 2024 se comportó de manera violenta con uno de mis reporteros cuando fue a entrevistarlos en una cafetería. Es nuestro barrio y comprábamos café ahí, ahora no podemos ir porque cree que vamos persiguiéndolo, tiene delirios de persecución. Debería ir a terapia y manejar el control emocional porque no tiene nada de control de sus emociones", declaró.

Después, el 'urraco' también intentó entrevistar a Ana Paula Consorte en el lugar, pero señaló que no hablaba español. Ante esto, la periodista se ríe de la respuesta de la brasileña, ya que cuando visita otros programas o quiere anunciar su separación, lo hace manejando el español.

"Hay que graciosa 'no hablo español', pero sí cuando hace sus comunicados cuando habla con otro programa. No somos sobones de nadie, él no nos puede ver ni en pintura", opinó.

Le aconseja llevar terapia

Tras estas actitudes que habrían molestado a Magaly Medina hacia su reportero, la conductora de televisión señaló que el 'Depredador' a su edad ya tendría que tener un mayor control de sus emociones y debería llevar terapia para manejar su ira.

"Malcriadazo, le gana la furia, tan grandulón y todavía no ha aprendido a manejar sus emociones y vida. Hay muchísimos cursos de manejo de la ira para que aprendas a ser educado cuando una persona te trata con respeto", señala finalmente la comunicadora del programa de TV.

De esta manera, Magaly Medina comenta que las acciones de Paolo Guerrero contra su 'urraco' se debería a una falta de manejo de la ira y control de sus emociones. Por ello, señala la conductora de televisión no duda en reclamarles, ya que su reportero solo le consultaba si habían retomado su relación amorosa, después de que Ana Paula Consorte anunciara su separación.