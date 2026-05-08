Said Palao habría parchado a Kevin Díaz por comentario sobre Ale Baigorria: "Sí estaba molesto"

Hace unos meses, Said Palao viene pasando por momentos complicados con Alejandra Baigorria por el ampay en Argentina. Aunque no han revelado si se han reconciliado, Kevin Díaz no dudó en señalarlo en 'EEG' causando que el chico reality mostrara su molestia.

¿Qué le dijo Said Palao a Kevin Díaz?

Tras aquella confrontación hace unos días, en el último programa de 'Esto es Guerra' se reveló que Said Palao habría tenido una conversación privada con Kevin Díaz detrás de cámaras. Es así como el chico reality revela que conversó con él y que aparentemente habrían limado asperezas.

"Yo tuve una conversación porque no escuché cuando lo dijo Kevin y me pidió disculpas, no voy a decir lo que él me dijo. Me pareció desatinado lo que dijo en su momento, lo conversamos y ahí quedó. No tengo nada en contra de él, me parece un excelente competidor. Le pregunté si le molestó de Onelia, me dijo que 'no', el tema competitivo no se tiene que mezclar con lo personal", dijo.

En otro momento, el esposo de Alejandra Baigorria afirmó que todo momento en su conversación con el joven Díaz fue de manera respetuosa, pero que sí estaba molesto. Además, señaló que no hubo falta de respeto.

"Yo cuando me acerco a hablar con Kevin fue totalmente respetuoso, fue de una manera no amical obviamente. Sí estaba un poco molesto, pero no hubo falta de respeto, no le alzó la voz como lo están diciendo, fue totalmente, normal", señaló en el programa.

¿Qué le respondió Kevin Díaz?

Ante estas aclaraciones de Said Palao, Kevin Díaz reafirmó que efectivamente conversaron y le dejó en claro que no tenía problemas que la relacionaran con Onelia Molina porque son solo amigos. Aunque sí menciona que si le tocan un tema de manera personal, responderá de la misma manera como lo hizo con Said tras mencionarle que busque el perdón de Alejandra Baigorria tras el ampay en Argentina.

"Si tú me tocas temas personales, atente a las consecuencias, porque acá todos vamos a sacar los temas personales", expresó sumamente serio en el programa reality.

De esta manera, Kevin Díaz deja en claro que no se meterá con Said Palao, mientras que él no se meta con temas personales en el programa 'Esto es Guerra'. Además, el esposo de Alejandra Baigorria afirma que sí le molestó aquella confrontación que tuvieron, pero que ahora habrían dejado las cosas en claro.