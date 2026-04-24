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'La Chama' opina sobre Alejandra Baigorria perdonando a Said Palao: "Pierdes el respeto como mujer"

En una entrevista, Alexandra Méndez 'La Chama' señaló que no podría perdonar una falta de respeto como Alejandra Baigorria lo hizo con Said Palao.

'La Chama' opina sobre Alejandra Baigorria perdonando a Said Palo
'La Chama' opina sobre Alejandra Baigorria perdonando a Said Palo (Composición Karibeña)
24/04/2026

Desde que Said Palao fue ampayado en Argentina con otras mujeres, ha causado mucha conmoción dentro de su matrimonio con Alejandra Baigorria, pero parece que la empresaria ya lo perdonó. Ahora, Alexandra Méndez no dudó en comentar sobre esta situación. 

¿Qué dijo 'La Chama' sobre el perdón de Alejandra Baigorria a Said?

Alexandra Méndez estuvo en una videollamada con el programa de 'Magaly TV: La Firme' desde el aeropuerto, ya que tomará un vuelo a Chile para participar en un desfile. Es así como la conductora de TV le consultó sobre cómo Alejandra Baigorria perdonó a Said Palao y si ella haría lo mismo. 

"Yo creo que Alejandra es una mujer espectacular, luchadora, trabajadora, emprendedora y me parece raro que ella permita esta situación en su vida, en su matrimonio. Estoy segura que Baigorria podría conseguir un hombre espectacular que la valore y la respeto, pero creo que es mucha mujer para Said", expresó. 

Así mismo, la popular 'La Chama' deja en claro que si está en una situación como la empresaria, no perdonaría por ningún motivo a su entonces pareja. Además, comenta que una mujer tiene que replantearse si su pareja le falta el respeto de esa manera, ya que en otro momento lo volverá hacer nuevamente, y más si lo perdonó muy rápido.  

"Yo no perdonaría eso, soy una mujer pública, es complicado perdonar algo así. Se perdona el 'cuerno' más no el escándalo. Yo estoy opinando como mujer, no tengo nada contra Said. Que un hombre te falte el respeto en su casa, que te trate mal, eso también son cosas para replantearte si seguir o no en la relación. Tiene que replantearse si puede seguir con una persona que le faltó el respeto, son 'red flags' para decir para", señala

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¿Cómo está Alejandra y Said ahora?

A unos días de cumplir su primer año como casados, Alejandra Baigorria y Said Palao estarían celebrando su aniversario por separado. Ya que, la empresaria se encuentra actualmente en China junto a su hermano comprando insumos para su empresa de ropa. Por su parte, Palao se encuentra en Perú y aparentemente delicado de la columna tras un juego en 'EEG'. 

De esta manera, Alexandra Méndez no dudó en 'meter su cuchara' en la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao. Si bien respeta a la empresaria por su trabajo y empeño, afirma que no debió haber perdonado al chico reality tras el ampay, ya que se estaría perdiendo el respeto como mujer y pareja. 

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