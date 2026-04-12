Melissa Klug queda eliminada de 'La Granja VIP' y deja sola a Samahara Lobatón: "Me voy feliz"

La Granja VIP Perú vivió una de sus noches más decisivas el 11 de abril con la cuarta gala de eliminación. Siete participantes quedaron en riesgo y la decisión final dependió del voto del público. Finalmente, Melissa Klug fue eliminada, marcando un giro en la dinámica del reality.

Melissa Klug deja el reality entre emoción y alivio

La salida de Melissa Klug no pasó desapercibida. La popular 'Blanca de Chucuito' fue anunciada como la participante con menor respaldo del público, lo que selló su despedida del programa. Sin embargo, lejos de mostrarse afectada, sorprendió con una reacción cargada de tranquilidad e incluso alivio.

"Extraño a mis hijos, extraño a Jesús, extraño a todos", expresó tras escuchar su nombre, dejando en claro que su principal motivación era reencontrarse con su familia. Su salida se produce apenas una semana después de la eliminación de su pareja, Jesús Barco, lo que había incrementado su sensación de aislamiento dentro del reality.

Durante su despedida, Klug también dedicó palabras de agradecimiento a la producción por la oportunidad de formar parte del espacio televisivo. Además, tuvo un mensaje especial dirigido a Shirley Arica, quien logró permanecer en competencia.

"Cuida a mi flaca, por favor, dile que su boquita la controle", comentó entre risas, evidenciando la cercanía que había desarrollado con algunos de sus compañeros durante su permanencia en el programa.

Su salida también impacta directamente en la participación de su hija, Samahara Lobatón, quien continúa en competencia sin el respaldo cercano de su madre, lo que añade un nuevo componente emocional a su desempeño en el reality.

Distancia marcada con Pamela López

Más allá de su eliminación, Melissa Klug también se pronunció sobre su convivencia con otros participantes, en especial con Pamela López. Durante su participación en el programa, ambas protagonizaron momentos de tensión y, según la propia Klug, no lograron construir una relación cercana.

"Ha sido super difícil y sobre todo con personas que tienen otro tipo de crianza. He conocido a Pati Lorena que es un amor. Con (Pamela López) no se dio, ni modo", afirmó, dejando en evidencia que no hubo espacio para reconciliaciones ni acercamientos.

Sus declaraciones reflejan las diferencias personales que marcaron la convivencia dentro del reality, donde las personalidades y experiencias de los participantes han generado constantes conflictos. En contraste, Klug destacó el vínculo positivo que logró con Pati Lorena, a quien describió como una persona cercana y agradable.

En conclusión, la eliminación de Melissa Klug en La Granja VIP Perú no solo representa la salida de una de las figuras más mediáticas del programa, sino también un cambio en la dinámica interna del reality. Su despedida, marcada por la nostalgia familiar y la ausencia de conflictos resueltos, deja varias historias inconclusas dentro de la convivencia.