RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INCREÍBLE!

Melissa Klug queda eliminada de 'La Granja VIP' y deja sola a Samahara Lobatón: "Me voy feliz"

Melissa Klug se convirtió en la nueva eliminada de 'La Granja VIP' y dejó sola a Samahara Lobatón en la competencia. La empresaria se despidió sin tristeza y aseguró.

Melissa Klug fue eliminada de 'La Granja VIP'.
Melissa Klug fue eliminada de 'La Granja VIP'. (Composición: La Karibeña)
12/04/2026

La Granja VIP Perú vivió una de sus noches más decisivas el 11 de abril con la cuarta gala de eliminación. Siete participantes quedaron en riesgo y la decisión final dependió del voto del público. Finalmente, Melissa Klug fue eliminada, marcando un giro en la dinámica del reality.

Melissa Klug deja el reality entre emoción y alivio

La salida de Melissa Klug no pasó desapercibida. La popular 'Blanca de Chucuito' fue anunciada como la participante con menor respaldo del público, lo que selló su despedida del programa. Sin embargo, lejos de mostrarse afectada, sorprendió con una reacción cargada de tranquilidad e incluso alivio.

"Extraño a mis hijos, extraño a Jesús, extraño a todos", expresó tras escuchar su nombre, dejando en claro que su principal motivación era reencontrarse con su familia. Su salida se produce apenas una semana después de la eliminación de su pareja, Jesús Barco, lo que había incrementado su sensación de aislamiento dentro del reality.

Durante su despedida, Klug también dedicó palabras de agradecimiento a la producción por la oportunidad de formar parte del espacio televisivo. Además, tuvo un mensaje especial dirigido a Shirley Arica, quien logró permanecer en competencia.

"Cuida a mi flaca, por favor, dile que su boquita la controle", comentó entre risas, evidenciando la cercanía que había desarrollado con algunos de sus compañeros durante su permanencia en el programa.

Pati Lorena asegura tener imágenes de Sheyla Rojas con figura de la farándula: "Creo que nadie sabe"
Lee también

Pati Lorena asegura tener imágenes de Sheyla Rojas con figura de la farándula: "Creo que nadie sabe"

Su salida también impacta directamente en la participación de su hija, Samahara Lobatón, quien continúa en competencia sin el respaldo cercano de su madre, lo que añade un nuevo componente emocional a su desempeño en el reality.

@riclatorrez #melissaklug quedó eliminada de #lagranjavip y #shirleyarica❤ se queda una semana más . #peru #lagranjavipperu ♬ sonido original - Ric La Torre

Distancia marcada con Pamela López

Más allá de su eliminación, Melissa Klug también se pronunció sobre su convivencia con otros participantes, en especial con Pamela López. Durante su participación en el programa, ambas protagonizaron momentos de tensión y, según la propia Klug, no lograron construir una relación cercana.

Melissa Klug pide justicia tras fuerte confesión de Samahara sobre Bryan: "Ahora sí tomen las medidas"
Lee también

Melissa Klug pide justicia tras fuerte confesión de Samahara sobre Bryan: "Ahora sí tomen las medidas"

"Ha sido super difícil y sobre todo con personas que tienen otro tipo de crianza. He conocido a Pati Lorena que es un amor. Con (Pamela López) no se dio, ni modo", afirmó, dejando en evidencia que no hubo espacio para reconciliaciones ni acercamientos.

Sus declaraciones reflejan las diferencias personales que marcaron la convivencia dentro del reality, donde las personalidades y experiencias de los participantes han generado constantes conflictos. En contraste, Klug destacó el vínculo positivo que logró con Pati Lorena, a quien describió como una persona cercana y agradable.

En conclusión, la eliminación de Melissa Klug en La Granja VIP Perú no solo representa la salida de una de las figuras más mediáticas del programa, sino también un cambio en la dinámica interna del reality. Su despedida, marcada por la nostalgia familiar y la ausencia de conflictos resueltos, deja varias historias inconclusas dentro de la convivencia.

Temas relacionados Espectáculos La Granja VIP Melissa Klug reality Samahara Lobaton

Siga leyendo

Lo Más leído

Susana Alvarado revela que se aleja temporalmente de Corazón Serrano ¿A qué se debe?

¿Dos cantantes de Corazón Serrano se retirarían de la delantera? Esto se conoce

¿Melissa Klug se confundió? Diego Chávarri y la vez que confesó que se amaneció con Pamela Franco

Pamela Franco sobre pelea de Pamela López con Shirley Arica: "Yo no peleo por mi comida, yo trabajo"

Onelia Molina se realizó prueba de ETS tras ampay de Mario Irivarren: "Si no te cuidas, nadie lo hará por ti"

últimas noticias
Karibeña