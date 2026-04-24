Onelia Molina sorprende al tomar inesperada decisión sobre su futuro: "Quiero darme un espacio para mí"

Onelia Molina ha estado últimamente en la polémica tras terminar con Mario Irivarren por infidelidad y después, ser vinculada sentimentalmente con su amigo Kevin Díaz. Ahora, la chica reality ha decidido dar un paso al costado en su trabajo.

¿Qué decisión tomó Onelia?

A través de sus redes, Onelia Molina ha revelado a sus seguidores una importante decisión sobre su vida en los medios. Por medio de un comunicado afirmó que tomará un descanso del podcast 'Doble Sentido'.

"Después de casi un año de trabajo, de compartir experiencias hermosas, quiero anunciar que voy a poner en pausa mi participación en el pódcast Doble Sentido. Ha sido una etapa súper linda con mi Renzo Winder y con cada persona que formó parte de esta mesa", expresó.

Además, la odontóloga señaló que tiene varios proyectos en mente que realizar y prefiere darse un espacio para ella misma, aunque piensa regresar en algún momento.

"También quiero agradecer a todos los seguidores. En este momento, tengo nuevos planes, viajes, y quiero darme un espacio para mí. Pero no es un adiós definitivo. Más adelante, con más fuerza, quizá volvamos. Nos seguiremos viendo por aquí en redes, siempre en contacto con toda la comunidad linda que nos apoyaba. Los quiero mucho, gracias por todo", agregó.

Onelia Molina se quiebra y no quiere besar a Kevin Díaz

El público de 'Esto es guerra' votó y eligió que Onelia Molina y Kevin Díaz fueran los encargados de realizar un reto de actuación. Sin embargo, el momento tomó un giro inesperado durante el ensayo, cuando la producción les mostró la escena que debían presentar en vivo, la cual culminaba con un beso apasionado.

Al ver el guion, Onelia Molina mostró evidente incomodidad y se negó rotundamente a participar, argumentando que atraviesa un momento personal complicado tras la infidelidad de Mario Irivarren y el reciente fallecimiento de su perrita 'Nieve'.

"No lo voy a hacer. Estoy intranquila, no me gusta lo que se viene generando. No lo voy a hacer, ni con él ni con nadie. Es un proceso que estoy pasando, no es fácil", comentó la joven visiblemente afectada.

De esta manera, la odontóloga parece estar cansada de ser vinculada con Kevin Díaz tras terminar con Mario Irivarren por infidelidad. Es así como Onelia Molina señala que saldrá del podcast 'Doble Sentido' para enfocarse en ella misma y en otros proyectos, pero que sí piensa volver en algún momento.