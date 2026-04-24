RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡SIN FILTROS!

Milena Zárate sobre posible ingreso con Greyssi Ortega a 'La Granja VIP': "Me la como con zapatos y todo"

Milena Zárate fue tajante al hablar sobre la posibilidad de ingresar a 'La Granja VIP' junto a su hermana Greyssi Ortega.

Milena Zárate descartó ingresar a 'La Granja VIP' con Greyssi Ortega.
Milena Zárate descartó ingresar a 'La Granja VIP' con Greyssi Ortega. (Composición Karibeña)
24/04/2026

Milena Zárate volvió a llamar la atención tras ser consultada sobre la posibilidad de ingresar a 'La Granja VIP', especialmente si tendría que convivir con su hermana Greyssi Ortega. Lejos de esquivar el tema, la colombiana respondió sin filtros y dejó clara su postura ante un eventual encuentro en el reality.

¿Milena Zárate y Greyssi Ortega en 'La Granja VIP'?

Milena Zárate fue invitada al pódcast 'Q' Bochinche', donde opinó sobre diversos temas de la farándula, incluyendo el supuesto romance entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri en 'La Granja VIP'. En medio de la conversación, el conductor Ric La Torre le planteó la posibilidad de que forme parte del reality en una próxima temporada.

Aunque al inicio la cantante colombiana reaccionó con una sonrisa y no descartó del todo la idea, su postura cambió por completo cuando se mencionó el nombre de su hermana, Greyssi Ortega, con quien mantiene una relación tensa desde hace años. Ante ese escenario, Zárate fue tajante y dejó en claro que no compartiría espacio con ella bajo ninguna circunstancia.

"Te voy a decir una cosa, pueden proponer y decir lo que quieran, pero si les voy a asegurar algo aquí. Que yo sepa y sea consciente de que esa mujercita (Greyssi) entra a un lugar en donde estoy, ni por todo el oro del mundo, ni por toda la plata del mundo", expresó con firmeza.

Asimismo, Milena Zárate aseguró que prefiere mantener su tranquilidad, reconociendo su carácter fuerte y los constantes enfrentamientos que ha tenido con su hermana. En esa línea, lanzó una contundente advertencia sobre lo que haría si llegaran a coincidir en el mismo espacio.

Renato Rossini Jr. abandona el Perú tras ser eliminado de 'La Granja VIP': "Sabía que estaba funado"
Lee también

Renato Rossini Jr. abandona el Perú tras ser eliminado de 'La Granja VIP': "Sabía que estaba funado"

"Yo me conozco, yo me la como, yo me la como así con zapatos y todo. (¿Así haya una buena oferta?) No, no me importa. Ya que me agarren así de sorpresa, yo renuncio y me largo", agregó.

@riclatorrez #milenazarate rechazaría ser parte de #lagranjavip si esta #greysiortega . #peru #viral ♬ sonido original - Ric La Torre

Milena Zárate destruye a Diego Chávarri

Tras ver las imágenes en las que Diego Chávarri negaba su atracción hacia Gabriela Herrera, pese a que ambos fueron captados en plena transmisión en vivo, Milena Zárate no dudó en cuestionarlo duramente.

Gabriela Herrera y Pablo Heredia derrochan sensualidad en reto de baile frente a Diego Chávarri y Shirley Arica
Lee también

Gabriela Herrera y Pablo Heredia derrochan sensualidad en reto de baile frente a Diego Chávarri y Shirley Arica

La cantante calificó de "cínico" al exfutbolista y lamentó la situación de su pareja, Thalía Bentin, quien decidió terminar la relación al considerar lo ocurrido como una falta de respeto.

"Si una persona se atreve a hacer eso sabiendo que está en un reality donde tienes 24 mil cámaras, 24 mil micros, ¿qué haces cuando no te ve?", expresó.

@qbochinche.oficial La gente cada día es más carepalo. 😅 #instarandula #riclatorrez #milenazarate #gabrielaherrera #diegochavarri #farandulaperuana #bochinche #lagranjavip ♬ sonido original - Q'BOCHINCHE

En conclusión, Milena Zárate dejó en claro que no está dispuesta a formar parte de 'La Granja VIP' si eso implica coincidir con su hermana Greyssi Ortega, marcando distancia de cualquier posibilidad de reencuentro y reafirmando que prioriza su tranquilidad frente a un escenario que podría reavivar el conflicto entre ambas.

Temas relacionados Greyssi Ortega hermana La Granja VIP Milena Zárate reality

Siga leyendo

Lo Más leído

María Pía Vallejos sobre imágenes de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla votando juntos: "Estoy al tanto"

Pamela Franco se quiebra al revelar que su hija es autista y conmueve con su testimonio: "Es difícil"

Samahara Lobatón sale de "La Granja VIP" y le gritan en la calle: "Todo el Perú sabe que eres una mentirosa"

Fallece ex Miss Perú Universo y la despiden con emotivo mensaje: "No solo fue belleza, sino corazón"

Falleció Ricardo de Pascual, reconocido actor de "El Chavo del 8", a los 85 años: "Descanse en paz"

últimas noticias
Karibeña