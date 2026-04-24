Milett Figueroa responde sobre el supuesto romance de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda ¿Qué dijo?

Ha pasado algunas semanas desde que Milett Figueroa anunció el fin de su relación con Marcelo Tinelli después de 3 años aproximadamente. Ante los rumores de un nuevo romance para el presentador argentino, la peruana es consultada y así responde.

¿Qué dijo Milett de Rossana Almeyda?

El programa 'Amor y Fuego' fue en la búsqueda de Milett Figueroa desde que se ha revelado rumores del supuesto nuevo romance su expareja Marcelo Tinelli. La peruana fue abordada por el reportero consultándole primero por los ataques de la familia cercana del argentino hacia su madre y ella.

"Tú que terminaste bien en la relación con Tinelli y todo, sin embargo la familia te sigue atacando. Han dicho que la señora Martha es una bruja, le han insultado ¿Qué opinión tendrías sobre esto?", le pregunta, y Milett responde: "Voy a ir a visitarlos chicos. Ustedes saben que les tengo mucho respeto y cariño".

Como el reportero aún no tiene una respuesta clara de la peruana, decide intentar nuevamente, pero está vez consultándole sobre la modelo Rossana Almeyda. Ante esto, Figueroa solo atina a subir a un auto junto a su madre Doña Martha y salir lo más pronto posible.

"Se ve que también Tinelli tiene una nueva pareja, Rossana Almeyda ¿Tú la conoces a ella? solo para aclarar", le consulta a Milett, y ella solo dice: "Gracias chicos, chau, chau".

Marcelo Tinelli y su supuesto nuevo romance

La primera información fue difundida en el programa argentino 'Puro Show', conducido por los periodistas Matías Vázquez y Pampito, donde una de sus colaboradoras reveló que un conocido conductor, recientemente separado, estaría iniciando un nuevo romance. El nombre señalado fue el de Marcelo Tinelli.

"El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Es argentina, actualmente está viviendo en Miami, fue modelo y estudió varias carreras, entre ellas ciencias políticas", mencionó la comunicadora argentina Pochi.

De acuerdo con la información, Tinelli y Rossana Almeyda, quien estaría en sus 40s, ya se habrían dejado ver juntos en público, siendo uno de sus primeros apariciones en un concierto de Ricky Martin el último fin de semana. El medio también difundió imágenes en las que la exmodelo aparece en el entorno familiar del conductor durante el cumpleaños de su hijo menor Lolo, fruto de su relación con Guillermina Valdés.

De esta manera, Milett Figueroa ha preferido callar por el momento y no opinar sobre los ataques que recibe de la familia de Marcelo Tinelli, además del supuesto nuevo romance de su expareja con la modelo Rossana Almeyda.