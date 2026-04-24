Diego Chávarri consuela a Gabriela Herrera tras negar confesión: "Por algo que no ha pasado"

Diego Chávarri y Gabriela Herrera están en medio de la polémica tras difundirse imágenes en las que ambos admitían sentirse atraídos. Luego de negarlo en el programa, la bailarina terminó rompiendo en llanto, mientras el exfutbolista se acercó para consolarla y tratar de calmarla.

Diego Chávarri se acercó a Gabriela Herrera

La polémica alrededor de Diego Chávarri y Gabriela Herrera se intensificó luego de que una avioneta sobrevolara el lugar con un mensaje dirigido a ambos, en el que se hablaba de una supuesta "declaración de amor" y se mostraba apoyo a Thalía, la novia del exjugador.

El hecho no pasó desapercibido y fue abordado durante la gala en vivo, donde los conductores les preguntaron directamente sobre lo ocurrido. Frente a ello, los implicados negaron tajantemente tener algo más que una amistad y descartaron cualquier tipo de infidelidad.

Pese a sus aclaraciones, el momento terminó afectando emocionalmente a Gabriela Herrera. Tras finalizar el programa, la bailarina se retiró a su cama visiblemente afectada y rompió en llanto. Diego Chávarri, al notar su estado, se acercó de inmediato para consolarla y reiterarle que no habían hecho nada malo, intentando tranquilizarla ante la situación.

"No te sientas mal por algo que no ha pasado, por algo que no tiene nada que ver. Lo que han querido hacer conmigo que te salpica a ti y a mi pareja, olvídate, yo no voy a cambiar mi trato contigo, yo no voy a cambiar mi trato con nadie por darle el gusto a gente de mier** que quieren jod**, que se llena la boca diciendo que nosotros tenemos algo, que hemos declarado nuestro amor. ¿Cuándo mier** hemos hablado?, olvídate", expresó.

Además, el exfutbolista le pidió que no se deje afectar por lo ocurrido ni por los comentarios malintencionados, e insistió en que mantenga la calma frente a la situación.

"No caigas en la provocación o en la mala intención que tienen las personas de que te vean así. Yo me di cuenta porque estaba a tu costado y vi tu cara, he aprendido a conocerte un poquito. No permitas que te jod**. Yo sé que una aguanta una impotencia de que tú sabes que no es así. Entonces no te pongas así, de verdad que no tiene sentido", añadió.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera negaron romance

Durante la gala en vivo, Diego Chávarri y Gabriela Herrera fueron consultados directamente por el mensaje de la avioneta que sugería un supuesto romance entre ambos. Visiblemente incómodo, el exfutbolista fue el primero en tomar la palabra y dejó en claro su molestia frente a los rumores, negando cualquier vínculo más allá de una amistad y defendiendo su relación.

"No sé quién mandó ese mensaje por los aires, quisiera saber, para mí es una difamación. En el 24/7 yo hablo con Pamela, abrazo a Mónica todo el día. Y creo que nunca han visto algo comprometedor con Gabriela para que digan que yo tengo una relación y estoy engañando a mi novia con ella, porque son palabras fuertes... Ya estoy harto", expresó.

Por su parte, Gabriela Herrera respaldó lo dicho por su compañero y aseguró que su cercanía con Diego no es distinta a la que mantiene con otros participantes del reality.

"Estoy cansada también de ese tipo de comentarios. La gente puede mandar lo que quiera, pero hay un 24/7 donde me junto con Diego, pero me puedo juntar con Cri Cri, con Paul, con Pamela. Si nos quitamos los micros era porque hablábamos de algo muy privado, que de hecho me sentí mal ese día. No quería exponerlo al 24/7", comentó.

En conclusión, tras el momento de tensión que se vivió en el reality, Diego Chávarri se acercó a Gabriela Herrera para tranquilizarla, brindándole su apoyo y buscando calmarla frente a la presión generada por la polémica. De esta manera, ambos reiteraron que mantienen únicamente una relación de amistad.