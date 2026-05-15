Nicola Porcella defiende a Patricio Parodi tras ampay en Argentina: "No le debe nada a nadie"

Nicola Porcella salió al frente para defender a Patricio Parodi tras el polémico ampay en Argentina que también involucró a Said Palao y Mario Irivarren. El actor aseguró que el 'Pato' no tendría por qué cargar con culpas ajenas y dejó una frase contundente sobre su soltería que no pasó desapercibida.

Nicola Porcella respalda a Patricio Parodi tras ampay en Argentina

Nicola Porcella llegó al Perú para promocionar su nueva aplicación de fútbol, pero terminó hablando de uno de los temas más comentados de la farándula: el polémico ampay de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en Argentina.

El ahora actor fue abordado por las cámaras de "América Espectáculos" y opinó sobre las imágenes de sus excompañeros de "Esto es Guerra". En los videos, se les ve en una fiesta en un yate, acompañados de varias mujeres y bebidas alcohólicas.

Fiel a su estilo directo, Nicola Porcella señaló que el gran error fue hacer pública la ubicación de la despedida de solteros. Según dijo, eso habría facilitado que las cámaras llegaran hasta el lugar. Sin embargo, también aseguró que cada uno debe hacerse responsable de sus propias decisiones.

"¡Burros! Son los únicos que van a decir dónde van a hacer una despedida de solteros", señaló Nicola Porcella.

Además, Nicola Porcella no dudó en defender a Patricio Parodi, quien también apareció en las imágenes. Según el actor, el 'Pato' no tendría por qué cargar con la culpa de lo que hicieron otros, ya que actualmente está soltero.

"Patricio está soltero, no le debe nada a nadie, a Patricio también le echan la culpa... (Dicen:) 'Que Patricio se lo llevó'. Es como que me diga: 'Rafael está con novia'. (Y le digo:) 'Rafael, te invito a una despedida'. Ya tú haz lo que quieras. Yo no soy papá de nadie", expresó.

Con estas palabras, Nicola dejó claro que Patricio no debe ser responsabilizado por las acciones de sus amigos. Para él, cada persona adulta sabe cómo comportarse y debe asumir las consecuencias de lo que hace.

Cabe señalar que Onelia Molina señaló que se sintió defraudada de Patricio Parodi, pues consideró que un buen amigo no debería aceptar ni promover situaciones que puedan perjudicar a otros. Por su lado, Alejandra Baigorria también manifestó su decepción con Patricio y Mario Irivarren. La empresaria dejó ver su incomodidad y aseguró que, al final, "el hombre tira para el hombre".

Nicola le manda mensaje a Alejandra

En medio de la entrevista, Nicola Porcella también habló de Alejandra Baigorria y le dedicó palabras de apoyo. El actor resaltó que la empresaria ha vivido momentos difíciles y que merece ser feliz.

"Alejandra es una mujer que se merece ser feliz, es una mujer que ha pasado muchas cosas en su vida y que merece que la quieran, que la amen. Yo creo que Said la ama, de verdad no he visto videos, no he visto nada... ellos sabrán en cuatro paredes, son personas adultas, ellos solucionarán sus cosas", comentó Nicola Porcella.

¿Qué pasó en Argentina?

El ampay fue difundido en marzo de 2026 por "Magaly TV La Firme". En las imágenes se veía a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi durante una reunión en un yate en el Delta del Tigre, en Argentina. El video generó críticas, rumores y mucha polémica, sobre todo por la situación sentimental de algunos de los involucrados.

En conclusión, Nicola Porcella salió en defensa de Patricio Parodi y dejó claro que, al estar soltero, no tendría por qué cargar con culpas ajenas tras el ampay en Argentina, donde también estuvieron Said Palao y Mario Irivarren. El actor señaló que cada persona adulta debe hacerse responsable de sus actos y que Patricio no es "papá de nadie" para controlar lo que hagan sus amigos.