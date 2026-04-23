'Prima' de Marcelo Tinelli se pronuncia sobre supuesto romance con Rossana Almeyda: "Él quiere paz"

Tras el fin de su mediática relación, Marcelo Tinelli vuelve a estar en el centro de la atención por versiones que lo vinculan sentimentalmente con Rossana Almeyda. En medio de estas especulaciones, Mimi Alvarado, novia del primo del conductor, decidió pronunciarse y fijar su postura frente a los rumores, dejando claro cuál es la situación actual del presentador argentino.

Mimi Alvarado habla del supuesto romance de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda

La pareja de Luciano 'El Tirri' se enlazó con el programa de Magaly Medina, donde se refirió a cómo percibía la relación con Milett Figueroa, a quien anteriormente había acusado de recurrir a supuesta brujería para mantener su vínculo con Marcelo Tinelli.

Durante la conversación, la 'urraca' le consultó por los recientes rumores surgidos en Argentina, que vinculan a Tinelli con la exmodelo Rossana Almeyda. Al respecto, la periodista dominicana sostuvo que el presentador, de 66 años, estaría enfocado en su entorno familiar.

"De eso yo no voy hablar, porque eso no está ni confirmado, son rumores que hay. Marcelo está en un momento de su vida que quiere paz, quiere recomponer la relación con sus hijas", respondió Mimi Alvarado, sin querer dar mayores detalles.

Como se recuerda, desde la prensa argentina se informó que Marcelo Tinelli y la exmodelo ya tendrían una relación más cercana, luego de haber sido vistos juntos en un concierto de Ricky Martin y tras la presunta presencia de ella en el cumpleaños de su hijo menor.

Mimi Alvarado en contra de Milett Figueroa

Mimi Alvarado no dudó en lanzar duras críticas sobre Milett Figueroa y su relación con Marcelo Tinelli, asegurando que la relación no le hacía bien al conductor y que fue él quien decidió ponerle fin tras una etapa marcada por idas y venidas.

"Era una mantenida de Marcelo y la mamá quería que la mantengan en Perú... Tiene que estar muy agradecida, Marcelo la potenció... Milett le quiso sacar su dinero a Marcelo; pero él es muy vivo... Pero Marcelo no accedió, seguían juntos, todo bien", dijo la novia de 'El Tirri',

En esa misma línea, sostuvo que el romance estuvo marcado por constantes rupturas y reconciliaciones, y que con el paso del tiempo Tinelli habría priorizado su tranquilidad personal y su entorno familiar, alejándose definitivamente de una relación que, según su versión, no le sumaba.

"Pero obviamente que Marcelo la dejó. La dejaron varias veces. Ellos iban, volvían. ¿Sabes que hay parejas que no se pueden soltar? Marcelo desde que salió de esa relación, le empezó a ir mejor. Está muy tranquilo con su familia... No era una chica que le hacía bien a Marcelo. Ven a Milett disfrazada de oveja, es un lobo. Nadie le tenía cariño. Es una persona que vibra feo", sostuvo.

En conclusión, Mimi Alvarado evitó hablar de los rumores de romance entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda. Sin embargo, aseguró que el presentador está enfocado en su tranquilidad y en recomponer la relación con su familia, la cual estaría muy debilitada a causa de su relación con la modelo peruana.