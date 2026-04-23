Yahaira Plasencia descarta tener hijos con Luis Fernando Rodríguez: "No está en nuestras mentes"

Yahaira Plasencia se sinceró sobre su relación con Luis Fernando Rodríguez y fue directa al hablar de la maternidad. La salsera dejó en claro que, por ahora, no tiene planes de tener hijos. La cantante contó que está viviendo una etapa tranquila y prefiere disfrutar su presente sin presiones.

Yahaira no quiere ser mamá con Luis Fernando y él está de acuerdo

En una entrevista en "Café con la Chévez", Yahaira Plasencia habló de relación con Luis Fernando Rodríguez y se pronunció sobre la maternidad. La salsera confesó, por ahora, no tiene en mente tener un bebé con su pareja. Ella explicó cómo se siente en este momento de su vida y recalcó que este tema nunca fue prioridad.

"Yo ahorita estoy en una etapa muy bonita, en una relación muy tranquila, muy bonita, pero no está en nuestras mentes tener algo así como un hijo, no", dijo. "Tampoco pasó por mi mente antes", agregó.

Con esto, cerró cualquier rumor sobre un posible embarazo o planes familiares. Yahaira también aprovechó para hablar de los comentarios que han circulado sobre ella en los últimos años. Incluso contó que le han recomendado congelar sus óvulos, pero no está convencida.

"(Porque se especuló también en un momento que estabas embarazada, ¿te acuerdas?) Claro. ¿Qué no se ha especulado? De mí se han especulado muchísimas cosas, pero no, ahorita el tema de ser mamá no", señaló. "Me han dicho que congele, pero me da flojera. De hecho, es una bendición un hijo, pero ahorita no me siento todavía como preparada para eso", comentó.

Una relación que le da paz

Más allá de los hijos, la cantante destacó lo bien que se siente en su relación actual. Asegura que su pareja ha sido un apoyo importante. Además, explicó qué es lo que más valora.

"Es una persona que ha venido a sumar mucho a mi vida. Respeta mis espacios, mi trabajo, no se mete en mis cosas, siempre está ayudándome en lo que yo necesite. Eso yo busco, mucha paz mental, estabilidad en todo sentido y creo que ambos nos la damos", dijo.

Yahaira también dejó en claro que quiere mantener su relación lejos del escándalo. Aun así, no dudó en resaltar el impacto positivo de su pareja.

"Prefiero no hablar nada de esta etapa que estoy viviendo ahorita, prefiero mantenerlo así... Luis Fernando es una persona que ha venido a aportar muchísimo a mí y a mi vida. Me ha traído paz", aseguró.

La salsera explicó que su relación funciona porque hay comunicación y respeto. Incluso bromeó sobre el apodo de su pareja.

"Nos entendemos muy bien en todo sentido, es muy inteligente. Nuestra relación se basa en el respeto en todo sentido... Quien no traiga paz a mi vida no puede estar. Ya tengo demasiadas cosas que me estresan... Creo que él ha venido a calmar todo eso", dijo. "(Y mira él te da paz y le dicen el Diablo. Qué loco...) Es como un ángel... Lucifer jaja. No, es muy buena persona", soltó entre risas.

En conclusión, Yahaira Plasencia dejó en claro que tener un hijo no está en sus planes ni los de Luis Fernando Rodríguez por ahora y que prefiere disfrutar su presente con tranquilidad. La salsera atraviesa una etapa estable junto a Luis Fernando Rodríguez, donde ambos comparten la misma visión. Por el momento, su enfoque está en su bienestar personal y en seguir creciendo en su carrera.