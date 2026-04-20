Mathías Lozada de Armonía 10 de Walther Lozada anuncia su salida: "Me despido por un tiempo"

Armonía 10 de Walther Lozada es una de las agrupaciones más sonada y queridas del público, de la cual cuentan con grandes voces y éxitos musicales. Es así como ahora su vocalista Mathías Lozada realizó un importante anuncio sobre su futuro en la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada.

El comunicado de Mathías Lozada

A través de sus redes sociales, el joven Mathías Lozada decidió compartir un comunicado que ha entristecido a sus seguidores. El cantante inició agradeciendo a todos por acompañarlo en su carrera musical en este tiempo y a toda la gente que conoció, afirmando sentirse muy afortunado de haber formado parte de la familia musical Armonía 10 de Walther Lozada.

"Con un gran saludo me dirijo a ustedes para decirles que estoy muy agradecido con todos. En este tiempo, a los que me han apoyado a seguir en este lindo camino que es la música, he conocido gente increíble al transcurso de este tiempo, personas que jamás pensé conocer. Ha sido un gusto enorme y quiero agradecer a mi familia por la oportunidad de compartir mi talento en los escenarios", señaló.

Así mismo, añadió que se despedirá por un tiempo de los conciertos. Esto debido a que iniciará sus clases en la universidad donde estudiará música y necesita concentrarse por completo. Aún así, espera volver pronto a los escenarios para reencontrarse con su público.

"Hoy me despido por un tiempo de los escenarios y de ustedes, ya que empiezan mis clases de música en la universidad y necesito enfocarme. Gracias por todo su apoyo, nos volveremos a encontrar muy pronto", agregó.

Sobre su carrera musical en Armonía 10 de Walther Lozada

Mathías Alejandro Lozada Peña es un cantante peruano de cumbia y heredero del legado musical de su abuelo, Walther Lozada, el emblemático fundador de la agrupación. Así mismo, el joven ha destacado por su carisma y potencia vocal, interpretando clásicos de la agrupación en giras por todo el Perú.

Entre sus temas más sonados que ha encantado al público con su interpretación están: "La Duda", "Ya No Quiero Llorar", "Tomar para Olvidar" y "Mi Único Amor". Sin duda, cuenta con un talento innegable que irá fortaleciendo en su camino.

De esta manera, el joven Mathías Lozada anuncia que se alejará por un tiempo de los escenarios de Armonía 10 de Walther Lozada para poder enfocarse en sus estudios en la música. Así mismo, no descarta volver a regresar pronto para seguir con su carrera.