Cint G, hija de Tongo, estrena 'El Legado': Su debut oficial en la cumbia

La artista Cint G lanzó su nuevo sencillo 'El Legado', tema que marca su debut oficial en la cumbia peruana. Con esta propuesta, la joven artista no solo busca consolidar su propio estilo, sino también cumplir el último deseo de su padre, el recordado Tongo.

Cint G incursiona en la cumbia

Conocida artísticamente como Cint G, la cantante asume la herencia musical de su padre, el recordado Tongo, para cumplir su gran deseo de mantener vigente la cumbia peruana. En esta nueva etapa, busca renovar el género aportando su melodiosa voz y un toque distintivo que ya marca su propio camino en la industria.

"Me estoy lanzando a la cumbia, porque es el sueño de mi padre antes de que empezara con chicha pop y toda la fusión que realicé. Anteriormente no quería lanzarme, por el temor a las comparaciones; además de que mi papá se dedicaba a ese género musical, me daba miedo a las comparaciones, que no estuviera a la talla porque sería una valla muy alta", confesó la artista.

Esta decisión también fue motivada por su familia y equipo de trabajo, quienes la incentivan a probar en este género musical muy competitivo, pero satisfactorio. Actualmente, este paso representa un equilibrio entre honrar sus raíces musicales y mantener la esencia de la fusión que ha desarrollado a lo largo de su carrera.

Cint G lanza 'El Legado'

La cantante peruana Cint G demuestra su versatilidad vocal en su más reciente lanzamiento titulado 'El Legado', sencillo que marca su incursión oficial en la cumbia. Esta pieza musical fue compuesta por el Lic. Luis Verástegui, destacado director de Audiphone, quien aporta su amplia experiencia a este proyecto artístico.

"Luis Verástegui me propuso cantar este tema, porque le comenté que quería incursionar en la cumbia. A través de ella, quiero transmitir mi historia y el significado de representar un legado tan importante como es el de mi padre, Tongo", señaló la artista.

También comentó que la producción musical de 'El Legado', la cual es 100% cumbia, fue elaborada durante un mes, donde intervinieron el gran productor Óscar Huaranga y el Lic. Luis Verástegui. Uno de los mayores retos fue cantarla e interpretarla, por ser un género diferente a lo que solía hacer, pero se llegó al objetivo.

Con respecto a la producción audiovisual, el videoclip estuvo a cargo de Michael Eugenio. Cint G resaltó que se buscó mantener la misma línea de grandes agrupaciones de cumbia como inspiración y de esta manera poder reflejar la esencia de este género musical.

En resumen, Cint G lanzó su nuevo sencillo 'El Legado', tema que marca su debut oficial en la cumbia peruana. Próximamente, la hija de Tongo realizará una gira internacional para toda la comunidad peruana que radica en los Estados Unidos y una serie de conciertos en Lima.