La Uchulú revela cómo decidió colaborar con Korayma Urrestty en el tema 'Mamá Cela': "Tuvimos mucha química"

La influencer peruana La Uchulú vuelve a captar la atención, esta vez por su incursión en la música. La creadora lanzó "Mamá Cela", una cumbia selvática junto a Korayma Urrestty, que ha generado comentarios positivos y curiosidad por la historia detrás de la colaboración.

La Uchulú y Korayma cuentan cómo nació su colaboración

Durante una entrevista en el programa El Reventonazo de la Chola, La Uchulú y Korayma Urrestty compartieron cómo se dio el vínculo que hoy las une también en lo profesional. Según explicó Korayma, la relación entre ambas comenzó tiempo atrás, cuando coincidieron en un evento.

"Nos conocemos hace un años, nos presentamos juntas en un carnaval tuvimos mucha química fuimos a tomar y nos dimos cuenta que estábamos sufriendo por lo mismo", relató la cantante, dejando entrever que atravesaban situaciones personales similares que fortalecieron su amistad.

Por su parte, La Uchulú resaltó la admiración que siente por su colega, no solo por su talento vocal, sino también por su calidad humana. La influencer aseguró que esa cercanía fue clave para animarse a proponerle trabajar juntas en "Mamá Cela".

"Lo que me gusta de ella es su voz y su personalidad. Es linda amable me da mucha confianza de poder contarla mis cosas y haberle dicho para hacer esta canción", explicó.

Este testimonio evidencia que la colaboración no surgió únicamente por intereses artísticos, sino también por una relación de confianza que ambas construyeron con el tiempo.

"Mamá Cela" se posiciona como un éxito en plataformas digitales

El lanzamiento de "Mamá Cela" no pasó desapercibido. El videoclip oficial, estrenado el 6 de marzo de 2026, rápidamente llamó la atención por su propuesta visual, cargada de colores, baile y referencias a la cultura de la selva peruana.

En las imágenes se observa a La Uchulú y Korayma Urrestty disfrutando de una celebración junto a amigos, recreando lo que parece ser una tradicional yunza, una festividad popular en distintas regiones del país. La energía del video y el ritmo pegajoso del tema han sido claves para conectar con el público.

A poco más de un mes de su estreno, el videoclip ya supera las 385 mil reproducciones en YouTube, consolidándose como uno de los lanzamientos más comentados en el ámbito digital. Además, la canción se encuentra disponible en diversas plataformas musicales, donde continúa sumando oyentes.

El éxito del tema también refleja el creciente interés por la cumbia selvática y por propuestas que revaloran las tradiciones culturales peruanas desde una mirada moderna.

En conclusión, con "Mamá Cela", La Uchulú demuestra que su talento va más allá de las redes y apuesta por nuevos formatos en la música. Su colaboración con Korayma Urrestty no solo logra un tema exitoso, sino que resalta la importancia de la conexión personal en los proyectos artísticos.