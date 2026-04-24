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Pamela Franco no se arrepiente de contar la condición de su hija: "Muchas mamás están identificadas"

En una entrevista en un programa, Pamela Franco responde al padre de su hija y afirma que no se arrepiente de haber revelado que su pequeña es autista.

Pamela Franco no se arrepiente de contar la condición de su hija
Pamela Franco no se arrepiente de contar la condición de su hija (Composición Karibeña)
24/04/2026

Hace unos días, la cantante Pamela Franco contó en una entrevista que su niña es autista, sin poder contener las lágrimas reveló cómo ha sido todo el proceso. Ante esta revelación, el padre de su hija no le agradó que lo haya contado en un medio de TV y entonces, la intérprete sale a responder. 

Pamela Franco responde con todo

En el programa 'Arriba Mi Gente', la artista Pamela Franco estuvo como invitada en una entrevista donde habló sobre su situación con el padre de su hija. Así mismo, salió a responderle con fuerza y sin filtros tras reclamarle por haber revelado que su niña es autista. 

"Los padres en general que tienen la condición de autismo, saben que es muy pesado. No solamente en el trabajo diario, sino en lo que se lleva aquí (corazón), si él lo sintiera como no lo ha sentido en el primer momento, yo no estaría hablando de este tema y menos de él", declaró. 

Además, la cantante comentó que no se arrepiente de haberlo hecho público y siente que puede hablarlo con libertad con el público. Ya que es un tema que no se ha informado mucho y como figura pública, siempre estarán hablando de ella. 

"Lo dije, no me arrepiento, estoy contenta, puedo hablarlo libremente porque me ha llevado a hablarlo con la gente. Al final de cuenta, somos figuras públicas y la gente siempre opina, a pesar de todo lo malo y cualquier cosa negativa, hablar de un tema tan delicado tan poco informado, muchos padres y mamás se han abierto conmigo", añadió. 

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El público se identifica con ella

En otro momento, Pamela Franco señala que a raíz de lo que ha revelado sobre la condición de autismo que tiene su hija, muchas madres se han  identificado con ella y abre una puerta para conversar con ellas. 

"No sé todo de esto porque es tan amplio, pero siento que muchas mamás están identificadas y siento que esto es una ventana para mí, para muchas otras cosas que no tiene nada que ver con el tema artístico y yo me quedo con eso", comentó. 

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De esta manera, la cantante sale a responder al padre de su hija señalando que no se arrepiente de haber revelado la condición de su pequeña. Pamela Franco afirma que no es algo fácil y que lo viene sobrellevando con mucha fuerza, de la cuál viene aprendiendo cada vez más. 

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