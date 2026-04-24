Suheyn Cipriani se arrepiente de haber estado con streamer Macarius: "Mi mayor error"

Suheyn Cipriani es una querida y reconocida modelo peruana que hace poco causó revuelo por tener una relación sentimental con el streamer Macarius, pero terminaron al poco tiempo causando que la joven se quebrara en redes. Ahora, la exreina de belleza se encuentra en otra etapa de su vida y se arrepiente de su última relación.

Suheyn Ciprini y la nueva etapa de su carrera

Después de tres años alejada de los certámenes de belleza, Suheyn Cipriani fue anunciada como la representante de Perú en el Miss Grand International All Stars, una edición especial del reconocido concurso asiático liderado por Mr. Nawat. Ahora, la joven dio una entrevista a 'El Trome' donde señala su emoción.

"Este es un sueño; antes tuve mucho miedo al rechazo y a la crítica, pero no me quería quedar con la espina y estoy agradecida con la organización por la confianza, a pesar de que en muchos momentos no he sido la mejor persona. He tenido errores, fallas, pero siempre traté de reinventarme", declaró.

Se arrepiente de Macarius

Así mismo, señaló que a pesar de haber estado en la televisión sobre problemas en su vida amorosa, nunca se cuestionó sobre su rol como mujer o madre. Aunque, sí señaló que cometió un error grande en los últimos meses y fue haber estado con el streamer Macarius.

"He podido tener problemas mediáticos, pero jamás me metí en una relación, nunca me han grabado borracha cayéndome, nunca me han acusado de mala madre; dentro de todo y con mis errores. Creo que mi mayor error, y hasta el día de hoy lo reconozco, fue haber estado en mi última relación (con Macarius)", señaló.

En ese sentido, Suheyn Cipriani afirma que actualmente está en otra etapa de su vida y que tiene un pensamiento diferente. Por ello, señala que la forma en que abordó la situación sobre su expareja, se cuestionó a sí misma, pero ya se recuperó y se siente más fuerte.

"Hoy mi pensamiento es distinto. El hecho de cómo abordé la situación, haber dejado mi empoderamiento de costado... hoy ya lo recuperé. Me siento más fuerte que nunca", agrega.

De esta manera, la modelo Suheyn Cipriani afirma sentirse más empoderada que nunca y lista para su siguiente paso en el modelaje representando al Perú. Así mismo, agrega que se arrepiente de haber estado con el streamer Macarius y como abordó la situación, pero que ya lo ha superado.