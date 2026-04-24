Alejandro Sanz y Stephanie Cayo recorren Machu Picchu y dejan mensaje especial: "Una de esas experiencias..."

La presencia de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en Cusco ha llamado la atención en redes y medios. Este 24 de abril, la pareja realizó una visita a Machu Picchu como parte de su paso por la ciudad imperial, recorriendo la ciudadela en una experiencia que destacó por el entorno y el momento compartido durante su viaje.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo visitan Machu Picchu

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo llegaron a Cusco un día antes de su visita a Machu Picchu, donde su presencia rápidamente generó atención. La pareja, que recientemente confirmó su relación en redes sociales, aprovechó este viaje como una escapada romántica para compartir tiempo juntos lejos del foco mediático .

De acuerdo con reportes de un medio local, el cantante español y su pareja ingresaron a la ciudadela aproximadamente a las 7:00 a.m, iniciando su recorrido por el circuito uno y parte del circuito tres, acompañado por un guía turístico que le brindó detalles sobre la historia del lugar.

Durante la visita, el artista optó por un look casual con pantalón de tono marrón, polo verde, chaleco azul, además de gorra y lentes para protegerse del sol. Por su parte, Stephanie Cayo llevó un sombrero marrón, blusa azul y pantalón, apostando también por un estilo cómodo para el recorrido.

Según se observa en imágenes difundidas en redes sociales, la pareja contó con un fuerte resguardo durante su recorrido por la ciudadela, lo que les permitió avanzar sin mayores inconvenientes. Sin embargo, en algunos momentos Alejandro Sanz fue reconocido por visitantes, quienes se acercaron para saludarlo durante la visita.

♬ sonido original - Nestor Larico @nestorlari Nueva Tv Nacional #Cusco ALEJANDRO SANZ VISITÓ MACHU PICCHU JUNTO A SU PAREJA El cantante español Alejandro Sanz visitó la ciudadela inca de Machu Picchu junto a su pareja, la actriz peruana Stephanie Cayo. La pareja llegó ayer a Machu Picchu Pueblo (también conocido como Aguas Calientes) y, la mañana de hoy, realizó el recorrido por la Ruta 3, uno de los circuitos que ofrece las mejores vistas de la llaqta. Durante su visita, ambos recorrieron los principales sectores del santuario histórico, apreciando el paisaje y la arquitectura inca. Tras culminar el recorrido, descendieron hasta su hotel en Machu Picchu Pueblo y actualmente esperan abordar el tren de las 12:30 horas, que los trasladará de retorno hacia Ollantaytambo. Se prevé que la pareja permanezca aproximadamente dos días en Ollantaytambo, en un hospedaje vinculado a la familia de la actriz. Posteriormente, retornarían a la ciudad del Cusco antes de continuar con su itinerario. @Exitosa Noticias @Exitosa Arequipa @ATV Noticias #cusco_peru🇵🇪 @Alejandro Sanz #machupicchu

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo dejaron mensaje tras visita

Tras su recorrido por la ciudadela inca, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo dejaron su huella en uno de los espacios más simbólicos de Machu Picchu: el libro de visitantes ilustres, donde diversas personalidades registran sus impresiones tras conocer el santuario histórico.

El Ministerio de Cultura compartió en redes foto de los mensajes que ambos escribieron. El cantante de '¿Y si fuera ella?' expresó su emoción con una frase que resumía su experiencia.

"Una de esas experiencias que te hacen mejor persona".

Por su parte, la actriz peruana optó por un mensaje en quechua: "Tupananchiskama", que significa "Hasta que nos volvamos a encontrar", en alusión también a su película de Netflix, reforzando el valor emocional y cultural de su visita.

En conclusión, Stephanie Cayo y Alejandro Sanz consolidan su relación mientras disfrutan de una escapada romántica en Cusco, donde su visita a Machu Picchu dejó ver la cercanía y complicidad que comparten como pareja.