Diego Chávarri y Gabriela Herrera niegan atracción tras imágenes: "No han visto nada comprometedor"

Diego Chávarri y Gabriela Herrera quedaron en el ojo de la tormenta tras unas imágenes en "La Granja VIP" que hicieron pensar que entre ellos había algo más que amistad. Sin embargo, ambos decidieron salir a negarlo todo. Las especulaciones crecieron rápido, sobre todo porque el 'Diablito' mantiene una relación con Thalía Bentin, lo que encendió aún más el tema.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera niegan atracción tras confesión

Diego Chávarri y Gabriela Herrera rompieron su silencio tras las confesiones que desataron la polémica en "La Granja VIP". La cantante admitió que él le gusta y el exfutbolista respondió que ella también le encanta, pero ambos aseguraron que no pasará de ahí porque él tiene pareja. Aun así, las especulaciones crecieron rápidamente en redes, sobre todo por la relación del 'Diablito' con Thalía Bentin.

Luego de que una avioneta sobrevolara con un mensaje dirigido a Diego y Gabriela, en el que se hablaba de una supuesta "declaración de amor" y se mostraba apoyo a Thalía, la polémica creció aún más. Ante esto, Diego Chávarri fue el primero en pronunciarse y, visiblemente incómodo, dejó en claro que está cansado de los rumores.

"Ya estoy bastante cansado de ese tipo de comentarios, que han venido de adentro, sabiendo que tengo una relación estable y cómoda, queriendo dañar algo que no se va a dañar", dijo.

Además, aseguró que todo esto ha sido exagerado. Con estas palabras, defendió su relación y negó cualquier infidelidad.

"No sé quién mandó ese mensaje por los aires, quisiera saber, para mí una difamación. En el 24/7 yo hablo con Pamela, abrazo a Mónica todo el día. Y creo que nunca han visto algo comprometedor con Gabriela para digan que yo tengo una relación y estoy engañando a mi novia con ella, porque son palabras fuertes... Ya estoy harto", agregó.

Explica lo que pasó realmente

Sobre las imágenes que generaron el escándalo en "La Granja VIP", Chávarri explicó que no había nada romántico, sino una conversación personal. También señaló que en un momento se quitaron los micrófonos, pero le llamaron la atención y no volvió a hacerlo. Para él, todo fue sacado de contexto.

"(Te quitas el micrófono y está mal) Me lo aclararon. Simplemente fue después de una fiesta; estábamos hablando de un tema muy personal, incluso de Thalía y de una relación anterior que tenía Gabriela. Fue un tema personal y hasta ella se puso a llorar. Me gritaron y desde ahí no me he quitado el micro. Ayer también hablamos en clave, pero era un tema privado", añadió.

Gabriela también responde

Gabriela Herrera no se quedó callada y respaldó la versión de su compañero. La bailarina también se mostró cansada de los comentarios.

"Estoy cansada también de ese tipo de comentarios. La gente puede mandar lo que quiera, pero hay un 24/7 que me junto con Diego, pero me puedo juntar con Cri Cri, con Paul, con Pamela. Si nos quitamos los micros era porque hablábamos de algo muy privado, que de hecho me sentí mal ese día. No quería exponerlo al 24/7", comentó.

La bailarina fue directa al hablar de su relación con Chávarri. Aseguró que no existe ningún tipo de romance. Así, descartó por completo cualquier tipo de vínculo sentimental.

"El hecho de conversarme, jugar o llevarme bien con alguien no significa que tenga una relación. Él tiene su pareja afuera. (¿No tienes nada con Diego?) Diego es mi amigo y lo conozco hace mucho tiempo. Nunca hemos tenido nada afuera y acá menos. Nos llevamos bien. Me cae espectacular. No hay nada comprometedor, más que hablar, fastidiarme con él, pero hasta ahí", afirmó.

En conclusión, Diego Chávarri y Gabriela Herrera salieron a poner paños fríos a la polémica y dejaron en claro que no existe ningún romance entre ellos. Ambos coinciden en que todo fue malinterpretado y que su vínculo es solo de amistad. Sin embargo, el tema sigue generando comentarios y mantiene la atención del público sobre lo que pueda pasar dentro del reality.