Onelia Molina afirma que quiere mucho a la familia de Mario Irivarren ¿Podría retomar su relación?

Onelia Molina terminó con Mario Irivarren tras revelarse que se besó con dos mujeres en Argentina durante una despedida de soltero. Después de casi dos meses de lo ocurrido, la chica reality ha revelado que aún tiene cariño por la familia de su ex.

¡Tiene cariño por la mamá y su familia!

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Onelia Molina fue consultada sobre su vínculo con Kevin Díaz, el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao, pero no quiso responder. Aunque al ser preguntada por la familia de su ex Mario Irivarren, no dudó en responder de manera sincera.

"Después de todo lo que ha pasado ¿Has vuelto a conversar con la mamá de Mario? porque dijiste que ella aún va a seguir siendo tu amiga y la consideras un montón", le preguntaron. Por su parte, Onelia dijo: "Yo quiero muchísimo a su familia. El cariño, el aprecio y el respeto a la familia no se va ir nunca".

El reportero le consulta a la odontóloga que hace poco fue el cumpleaños de su expareja y le consulta si lo saludó de manera privada. Ante eso, la chica reality decide no responder, pero sonríe ante la pregunta.

Para el entrevistador del programa, podría indicar que aún existiría algún contacto entre Onelia Molina y Mario Irivarren, y las sospechas crecen más al señalar que la joven quiere mucho a la familia de él.

¿Perdonaría Onelia Molina a Mario Irivarren?

Después, la joven odontóloga fue consultada sobre el nuevo proyecto de su expareja, donde ella lo estuvo apoyando antes de que terminaran. Ante esto, le consultaron si él fue malagradecido, pero decidió esquivar la respuesta.

"Yo creo que una pareja cuando está al lado de una persona que quiere, siempre va buscar lo mejor ¿no?", le consulta, y la joven dice: "Tú piensas que Mario es un malagradecido?" "Uy, me está fallando en verdad, voy a irme corriendo".

En otro momento, Onelia Molina es consultada si aceptaría una disculpa de Irivarren si se lo da de corazón, ya que está muy cercana a la familia de él. La joven evita la pregunta, sonriendo y retirándose de manera inmediata.

"Si en algún momento Mario quiere acercarse a ti y de repente quiera pedirte unas disculpas de corazón, no para regresar, sino para perdonar", le preguna el reportero, y Onelia escapa rápidamente: "Chau amigo, tengo que entrenar".

De esta manera, Onelia Molina parece no querer dar una respuesta clara sobre su futuro amoroso y si aceptaría regresar con su ex Mario Irivarren, solo atinando a sonreír. Aunque sí aclaró que sigue queriendo mucho a la familia de él.