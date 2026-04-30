Paloma Fiuza revela que su ex Tomi Narbondo no se incomoda si conoce galanes: "Hablamos hasta hoy"

Paloma Fiuza sorprendió al contar cómo es hoy su relación con su ex, Tomi Narbondo. La brasileña habló sin problema sobre su vida amorosa y dejó claro que ya pasó la página, pero se comunican y siguen siendo amigos. La exchica reality aseguró que está disfrutando su soltería y que se siente en una etapa tranquila.

Paloma Fiuza revela que su ex no se incomoda si conoce galanes

Paloma Fiuza volvió a dar que hablar, pero esta vez por su vida amorosa. La brasileña sorprendió al contar cómo quedó su relación con su ex, Tomi Narbondo, y dejó claro que todo terminó en buenos términos.

Tras su paso por "Mande quien mande", Paloma fue consultada sobre su presente sentimental. Lejos de esquivar el tema, respondió con total sinceridad y mostró que hoy vive una etapa distinta. La exchica reality aseguró que ya dejó atrás el dolor por la ruptura y que ahora disfruta su soltería sin complicaciones.

"Disfrutando la soltería y siento que estoy en un momento lindo, una etapa muy bonita. La tristeza ya pasó, el luto ya pasó. El año pasado estaba muy sentida con el fin de la relación", expresó para "América Espectáculos".

Con estas palabras, dejó en claro que el proceso fue difícil, pero ya lo superó. Uno de los detalles que más llamó la atención fue que, a pesar de haber terminado, Paloma y Tomi siguen en comunicación. Incluso la brasileña reveló que son amigos.

"Terminamos súper bien, nos hablamos hasta hoy en buena onda, quedó una linda amistad. Pero bueno él siguió su camino y yo sigo el mío", comentó.

Paloma también hizo referencia a su participación en "Mande quien mande", donde conoció a posibles galanes, para dejar en claro que su expareja nunca tuvo inconvenientes con ese tipo de dinámicas. En ese contexto, destacó la actitud de Tomi durante la relación y aseguró que siempre hubo respeto, sin celos ni situaciones incómodas.

"Está todo bien si yo estoy haciendo este tipo de dinámica. Es cero tóxico. Tomi siempre fuera una persona muy liberal, muy open mind. Me daba mi espacio", señaló.

Disfruta su nueva etapa

Ahora, Paloma se enfoca en ella misma y en vivir su soltería con calma. Su actitud demuestra que está abierta a nuevas experiencias, pero sin apuros. Incluso, tras su participación en televisión, ha sido relacionada con algunos galanes, aunque ella prefiere tomarlo con tranquilidad y sin presiones.

"Ahora estoy feliz en una nueva etapa, y el casting está muy bueno", comentó tras participar haciendo match con posibles pretendientes en "Mande quien mande".

Aunque mantienen una buena relación, Paloma dejó claro que su historia con Tomi ya quedó atrás. Ambos están en etapas diferentes y eso no afecta la buena onda que mantienen. Para ella, lo importante es haber cerrado ese capítulo de forma sana.

En conclusión, Paloma Fiuza dejó en claro que, pese al fin de su relación con Tomi Narbondo, ambos mantienen una buena comunicación y una amistad sin conflictos. La brasileña aseguró que ya superó la ruptura y que actualmente se encuentra disfrutando de su soltería, abierta a nuevas experiencias, pero enfocada en su bienestar personal.