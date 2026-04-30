Prima de Samahara Lobatón expone que Youna estaría casado en EE.UU.: "Primero hay que divorciarse"

Youna se pronunció para desmentir que haya pedido matrimonio a la prima de Samahara Lobatón. En medio de la controversia, Melody Cortez sorprendió al lanzar una fuerte revelación sobre el estado civil del barbero, avivando aún más la polémica.

¿Youna está casado?

Luego de su entrevista para 'Q' Bochinche!', Melody Cortez continuó respondiendo a la prensa y fue consultada por la pedida de mano que Youna le hizo a Samahara Lobatón, quien se encuentra en 'La Granja VIP'. Su reacción no pasó desapercibida y sorprendió a más de uno.

"Su próximo matrimonio ¿cuándo va ser? Primero hay que divorciarse para pedir matrimonio de nuevo", afirmó, dejando entrever una delicada situación sobre el estado civil del barbero.

Ante la insistencia de la reportera sobre si daba a entender que el joven se habría casado en Estados Unidos, Cortez evitó profundizar y pidió a los periodistas que investiguen por su cuenta. Sin embargo, cuando le mencionaron que Samahara estaría ilusionada con la idea de una boda, respondió con ironía:

"Ella (Samahara) siempre ha vivido ilusionada por las puras".

Finalmente, al ser consultada nuevamente sobre el supuesto matrimonio de la pareja de Samahara, Melody Cortez se mantuvo en su postura y reiteró que la prensa debía averiguar el tema.

"O sea, ¿tendría que divorciarse primero?", preguntó la reportera. "Obvio", respondió Cortez, avivando aún más la polémica.

Youna negó haberle pedido la mano

Por otro lado, Youna hizo una transmisión en vivo en donde respondió a las declaraciones de Melody Cortez, admitiendo que su relación fue bonita, pero negó tajantemente haberle pedido matrimonio como ella aseguró.

"La propuesta de matrimonio que hice supuestamente a mi ex, no fue una propuesta de matrimonio porque claramente ella sabía que en esa situación, ni en ese momento podíamos casarnos. Hay un video bonito que yo le hice, fue un detalle porque era la persona con quien yo compartía y pasé muchos momentos bonitos", respondió.

De esta manera, el joven del Callao confirmó que tuvo un detalle con su entonces pareja e incluso que le dio un anillo, pero que en ese momento no podían dar ese paso. Además, señaló que en ese momento la hija de Melissa Klug ya se encontraba en otra relación.

"Cabe recalcar que Samahara tenía su pareja y yo estaba con ella (Melody), la hemos pasado genial, hemos viajado, hemos hecho muchas cosas bonitas. Mis sentimientos estaban fuertes con ella, y hubo un video donde ella me grababa, sí es verdad del helicóptero y el anillo, pero no le pedí matrimonio, jamás le dije que me quería casar con ella, es falso", agregó.

En conclusión, Melody Cortez dejó entrever que Youna sería un hombre casado, pese a la propuesta que le hizo a Samahara Lobatón, lo que ha generado aún más dudas y controversia en torno a su situación sentimental.