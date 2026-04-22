Xiomy Kanashiro sorprende al pedir anillo de compromiso a Jefferson Farfán: "Estoy esperando"

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán cumplieron un año de relación y atraviesan un buen momento en su romance. En ese contexto, la bailarina sorprendió al pedir en vivo el anillo de compromiso, dejando clara su ilusión por formalizar su historia de amor con el exfutbolista.

Xiomy Kanashiro habla de posible compromiso con Jefferson Farfán

Jefferson Farfán volvió a ser noticia tras sorprender a su tío Luis 'Cuto' Guadalupe con una camioneta por su cumpleaños, según se mostró en el programa 'América Hoy'. En la entrevista, el exfutbolista comentó directamente que ya le ha pedido a su sobrino que se case con Xiomy Kanashiro.

Al respecto, los conductores del programa no dudaron en bromear con la bailarina y señalaron que debería "prepararse" porque el anillo de compromiso que recibiría sería de gran tamaño. Además, conociendo el estilo de la 'Foquita', este podría ser bastante lujoso y costoso, ya que el exseleccionado no suele escatimar en detalles cuando se trata de sorprender a su entorno.

"Xiomy Kanashiro ya debería ir haciendo pesas para agarrar fuerza en el antebrazo porque la roca que le va regalar Jefferson Farfán sería muy pesada", comentó Janet Barboza.

Ante estos comentarios, Xiomy Kanashiro tomó la situación con humor y sorprendió al confirmar que sí espera el anillo de compromiso del exfutbolista. Además, señaló que le gustaría una pedida especial y bien organizada.

"Sí, yo también estoy esperando. Una pedida muy bonita tiene que ser, Janet", respondió la bailarina.

Xiomy Kanashiro confirma que habló de boda con Jefferson Farfán

La conductora Janet Barboza se mostró entusiasmada ante la situación y le preguntó a Xiomy Kanashiro si ya había conversado con Jefferson Farfán sobre el compromiso y los planes a futuro de su relación. Ante ello, la empresaria confirmó que sí han hablado del tema en diferentes etapas de su romance.

"Sí claro, se ha hablado a inicio de la relación, a mitad de la relación, cosas que siempre hay en pareja, pero bonito", afirmó.

La popular 'Chinita' también se animó a bailar al ritmo de '¿Y el anillo pa' cuando?' y aseguró que su relación avanza "pasito a pasito", aunque tienen claras las metas que quieren construir como pareja.

En conclusión, Xiomy Kanashiro le pidió públicamente el anillo de compromiso a Jefferson Farfán, dejando en evidencia su deseo de formalizar la relación y dar el siguiente paso juntos, en medio de crecientes expectativas sobre su futuro como pareja.