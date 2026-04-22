Yahaira Plasencia vende gorros con la frase "¿no que muy machito?" y lanza su merch: ¿Indirecta a Farfán?

Yahaira Plasencia sorprendió al anunciar el lanzamiento de su propia línea de merch. En medio de una etapa complicada en la música, la salsera apuesta por este nuevo emprendimiento con productos como bolsos y gorras.

Este último detalle no pasó desapercibido, ya que su expareja, Jefferson Farfán, también vende gorros. Además, uno de los diseños de Yahaira lleva la frase "¿no que muy machito?", lo que ha despertado comentarios y ha hecho pensar a muchos que podría tratarse de una indirecta.

Yahaira lanza su merch con polémico gorro: ¿Indirecta a Farfán?

Yahaira Plasencia sorprendió al anunciar su propia línea de productos en medio de un momento complicado en la música. La salsera decidió emprender y ya está vendiendo desde gorros hasta bolsos con frases que están dando que hablar. La cantante no solo mostró su nuevo negocio, también habló sin filtros sobre lo difícil que está la chamba en las discotecas.

En un live con Suu Rabanal, Yahaira se sinceró y contó cómo ha cambiado el ambiente musical, dejando ver que la situación actual no es la misma de antes. Además, señaló que el trabajo en el rubro se ha vuelto más complicado en los últimos tiempos.

"Tú no me vas a dejar mentir. Dime, por favor, que ahora último, las discotecas, todo, cómo, escúchame, cómo ha cambiado todo", dijo Yahaira. "Dime qué te puedo decir yo. Es una vaina", contestó Suu. "Está complicada ahorita la chamba", señaló la salsera. "No complicada es poco", agregó Suu.

A pesar de esto, Yahaira aseguró que sigue avanzando a su manera y sin depender de terceros. También dejó en claro que ha optado por tomar el control de su carrera y generar sus propias oportunidades.

"Yo hace mucho tiempo voy a los lugares donde realmente me contratan y me quieren tener. Yo no me hago problemas, yo estoy tranquila esperando. Ya empecé a producir mis propios conciertos y me está yendo muy bien", explicó.

En medio de este panorama, la salsera decidió apostar por un nuevo ingreso. A través de sus redes, anunció su línea de productos. Entre los artículos destacan frases llamativas. Además, explicó cómo comprar

"Tenemos merch ya disponible. Pueden ir a mi feed ahorita o en la siguiente story y pueden ver cada producto. El bolso de la 'Patrona', el bolso 'Estoy soltera' y el gorrito 'ex machito'. La gente que ya me está escribiendo, pueden encontrarlo en mi concierto y también voy a dejar un número donde se pueden comunicar y adquirir cada producto", dijo.

@ameg_pe 22.04.26 | Yahaira Plasencia vende gorros con la frase "¿no que muy machito?" y lanza su merch: ¿Indirecta a Farfán? Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

El gorro inspirado en la canción "El ex machito" tiene una frase muy comentada. Y es que en "América Hoy" deslizaron que la salsera estaría emprendiendo con algo similar a su ex Jefferson Farfán, pues el futbolista vende gorras.

"¿No que muy machito? - La Patrona", dice el gorro, que es uno de los más comentados y muchos ya lo ven como una indirecta.

Los productos tienen precios que buscan llegar a todos. Según el informe del programa de espectáculos, al consultar en el enlace oficial les dieron precios para todo bolsillo. Los bolsos están en 55 soles y los gorros en 35 soles.

Recibe apoyo de Xiomy Kanashiro, pareja de Farfán

El emprendimiento de Yahaira no pasó desapercibido. Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, la respaldó y destacó su iniciativa. Incluso afirmó que la apoyaría e invitaría al público a comprar su merch.

"A mí me parece una buena manera de emprender. Las mujeres en la actualidad somos emprendedoras. (¿Tú invitarías a que el público compre las cosas de Yahaira?) Sí, claro que sí, de ella y también las de todos porque entre mujeres tenemos que apoyarnos", afirmó.

Por su parte, Janet Barboza comentó sobre la situación del rubro musical y cómo muchos artistas buscan nuevas formas de ingreso. Destacó que la salsera busca reinventarse y eso lo aplaude.

En conclusión, Yahaira Plasencia demuestra que no se queda quieta, pues en medio de las dificultades, busca reinventarse y seguir conectada con su público. Su nueva merch y su gorro con la frase "¿no que muy machito?" ya está dando que hablar, y ya sea indirecta o no a Jefferson Farfán, prometen ser un éxito entre sus seguidores.