Magaly Medina destruye a Xiomy Kanashiro y lanza dura crítica a su conducción: "Un cojín tiene más vida"

Magaly Medina volvió a encender la polémica con duras palabras contra Xiomy Kanashiro. La popular 'Urraca' no se guardó nada y criticó sin piedad su desempeño como conductora en "América Hoy". La periodista analizó el trabajo de la figura televisiva y cuestionó tanto su talento como su presencia en pantalla.

Magaly Medina arremete contra Xiomy Kanashiro

Magaly Medina no tuvo piedad y lanzó duras críticas contra Xiomy Kanashiro. La popular 'Urraca' habló sin filtro sobre su desempeño en televisión y dejó en claro que no está nada conforme con su trabajo. Todo ocurrió durante su programa "Magaly TV La Firme", donde analizó el rol de la joven conductora y cuestionó su talento frente a cámaras.

Desde el inicio, Magaly fue directa y criticó el desenvolvimiento de Xiomy en "América Hoy". Según dijo, le falta carisma y presencia para conectar con el público.

"Xiomy Kanashiro no tiene ni gracia la pobre, ella es de esas de como dice la canción no tiene talento, pero es buenamoza. O sea nada más pero talento no tiene esa chiquita no nació con gracia, ella nació sin ángel, sin estrella, no comunica no tiene ese ángel que la cámara te atrapa. Porque hay habemos feas que hemos tenido ángel, lógico. La pobrecita Xiomy no tiene.", señaló.

Con estas palabras, dejó claro que, para ella, la conductora no logra destacar más allá de su imagen. Además, cuestionó su presencia en televisión y deslizó que estaría ahí por su relación con Jefferson Farfán.

"La tienen ahí porque es la novia de Farfán y punto. A ver si se ganan con alguna noticita, porque ella un cojín tiene más vida que Xiomy Kanashiro en ese programa", lanzó.

También critica el programa

Magaly no solo apuntó contra Xiomy, sino que también cuestionó el espacio televisivo donde participa: "América Hoy". Según dijo, el programa no tiene química ni ideas claras.

"El programa está hasta las patas, porque ahí no hay no hay química, no hay nada y parece que también hasta les quitaron el productor, porque hasta las ideas se les fueron. Si tienen algo de audiencia es porque el noticiero les deja como 10 puntos todos los días", comentó.

Para la conductora, el problema va más allá de una sola persona y afecta a todo el equipo. Tras estas declaraciones, las redes sociales explotaron. La mayoría de usuarios respaldó la opinión de Magaly sobre Xiomy, aunque algunos señalaron que sus críticas estarían influenciadas por su postura contra Jefferson Farfán.

Muchos internautas coincidieron con la conductora y aseguraron que lo que dijo sobre Xiomy es algo que ya se comentaba en redes. Sin embargo, un grupo de usuarios salió en defensa de Xiomy, pero no tanto por su talento, sino cuestionando la intención de Magaly.

"Jajajaja pensé que era la única que lo notó", "Es la verdad", "¡Tiene toda la razón! El único talentoso ahí es Giselo", "Cierto... pero qué se hace, tiene suerte", comentaron a favor. "Seguro habla así porque le tiene bronca a Farfán", "Siempre la agarra con ella por su relación", señalaron a favor de Xiomy.

En conclusión, Magaly Medina lanzó duras críticas contra Xiomy Kanashiro, cuestionando su talento y su lugar en televisión. Sus declaraciones generaron reacciones divididas en redes, entre quienes coinciden con su opinión y quienes consideran que hay un trasfondo personal. Lo cierto es que la polémica ya está encendida y vuelve a poner a ambas en el centro de la atención.