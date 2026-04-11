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Músico de Corazón Serrano sorprende al confirmar su romance con Lesly Águila: ¿De quién se trata?

Percusionista de Corazón Serrano rompió su silencio y confirmó su relación con Lesly Águila, respondiendo a las críticas en redes sociales.

John Peña confirma su relación con Lesly Águila y responde a las críticas en redes sociales.
John Peña confirma su relación con Lesly Águila y responde a las críticas en redes sociales. (Composición: La Karibeña)
11/04/2026

El mundo de la cumbia vuelve a acaparar titulares por una historia de amor que ya no se oculta. John Peña, percusionista de Corazón Serrano, confirmó su relación con la cantante Lesly Águila, poniendo fin a semanas de especulaciones. La noticia generó reacciones, especialmente tras responder a críticas sobre sus intenciones.

Músico rompe su silencio y defiende su relación

Las sospechas del romance surgieron al ser vistos juntos en viajes y momentos de descanso, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores. Sin embargo, John Peña aclaró la situación en redes, donde confirmó el vínculo y defendió sus sentimientos.

"Nunca estuve preparado para una vida pública. Las personas que realmente me conocen saben todo lo que pasé y cómo soy como percusionista. Jamás me he colgado de nadie", posteó Peña, en respuesta a quienes insinuaban que su cercanía con la cantante tenía intereses mediáticos.

El músico también dejó en claro que esta será la única vez que se pronunciará sobre su vida privada, marcando distancia de la exposición mediática. 

"Nadie conoce mi historia y tampoco tengo la necesidad de contarla, pero sí quiero dejar claro que esta es la última vez que hablo de mi vida personal. Desde ahora, viviré en silencio porque hoy en día, hagas lo que hagas, siempre habrá quién critique. Incluso copian mis estados y hacen creer cosas que no son, como si buscara publicidad y eso está lejos de la realidad", sostuvo.

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En ese mismo mensaje, reafirmó que todo lo que ha logrado es fruto de su esfuerzo personal y convicciones. "Todo lo que tengo, me lo gané por mí mismo y lo que ha pasado en mi vida ha sido porque Dios así lo quiso. En mi corazón no hay maldad", agregó.

Finalmente, Peña agradeció a quienes lo apoyan y envió un mensaje directo a sus detractores. 

"Agradezco de corazón a las personas que sí me envían buenas vibras y buenos deseos y para los que hablan sin saber: no conocen nada de mi vida. Soy feliz y hago feliz a la persona que está a mi lado. Bendiciones", concluyó.

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Jhon Peña, músico de Corazón Serrano, habló de su relación con Lesly Águila.

El historial amoroso de Lesly Águila

La confirmación del romance también reavivó el interés por la vida sentimental de Lesly Águila, una de las voces más reconocidas de la cumbia peruana. A lo largo de los años, la cantante ha protagonizado relaciones que captaron la atención del público.

En 2014, mantuvo una mediática relación con el cantante Frank Mendoza, quien incluso le propuso matrimonio en un programa de televisión. Aunque llegaron a convivir, la relación terminó tiempo después.

Años más tarde, en 2019, la artista inició un nuevo romance con una persona ajena al mundo del espectáculo. En aquel entonces, el gesto que más llamó la atención fue que su pareja se tatuó el nombre completo de la cantante. Sin embargo, ese vínculo tampoco prosperó, lo que llevó a Lesly a mantener un perfil más reservado en temas sentimentales.

Fue recién en 2025 cuando comenzaron los rumores sobre su cercanía con John Peña, luego de que ambos compartieran viajes y apariciones juntos. Estas señales despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes finalmente han visto confirmadas sus sospechas con el reciente pronunciamiento del músico.

En conclusión, la historia entre John Peña y Lesly Águila ya dejó de ser un rumor para convertirse en una relación confirmada, aunque no exenta de críticas. Pese a los cuestionamientos, el percusionista ha optado por defender su postura con firmeza y cerrar la puerta a futuras declaraciones sobre su vida privada.

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