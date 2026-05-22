Magaly Medina cuestiona ampay de Laura Huarcayo con Carlos Alcántara: "Necesita un poco de luz"

Las imágenes de Laura Huarcayo y Carlos Alcántara tomados de la mano durante el concierto de Ed Sheeran desataron comentarios en los programas de espectáculos. Lo que parecía una salida entre amigos se convirtió en debate luego de que Magaly Medina lanzara una polémica teoría sobre el vínculo entre ambos.

Magaly Medina cuestiona la cercanía entre Laura Huarcayo y Carlos Alcántara

Durante la reciente edición de "Magaly TV: La Firme", Magaly Medina mostró las imágenes del concierto y aseguró que la actitud entre Laura Huarcayo y Carlos Alcántara llamó especialmente su atención. Según comentó, el actor atraviesa actualmente una etapa de libertad personal y no estaría buscando una relación formal.

La conductora señaló que en las últimas semanas el popular "Cachín" fue visto en distintas salidas nocturnas acompañado de varias mujeres, aunque nunca antes había aparecido tan cercano públicamente con alguna de ellas.

"Él está viviendo una vida de soltero... él en estos momentos no está preparado. Si uno quiere una relación seria, a largo plazo con él, tendría que ser ciego, estar mal de la cabeza para pretender algo así con Cachín. Está viviendo un momento de su vida que necesita vivir, necesita esa libertad", expresó Medina.

A partir de ello, la periodista de espectáculos lanzó una teoría que rápidamente provocó reacciones en redes sociales. Para Magaly, la aparición pública de Laura junto a un personaje tan mediático como Carlos Alcántara podría responder a una estrategia para generar atención sobre la conductora y el espacio televisivo que actualmente integra.

"Por eso me parece bien raro que de pronto se regalen... Ellos en el concierto están conversando, se agarran de la mano, como que le agarra la cintura. Él es un actor y ella particularmente necesita un poco de luz porque su presencia en Mande quien Mande es fantasmagórica... Yo creo que en el programa pensaron en cómo le damos un poco de luz", sentenció la popular "Urraca".

Sus declaraciones generaron debate entre los usuarios en plataformas digitales. Mientras algunos coincidieron con la teoría de Magaly Medina, otros defendieron la posibilidad de que simplemente exista una amistad cercana entre ambos personajes.

La diferencia de edad y el momento personal de ambos

Las imágenes también despertaron curiosidad entre los seguidores de la farándula debido a la diferencia de edad entre Carlos Alcántara y Laura Huarcayo. El reconocido actor peruano nació el 12 de noviembre de 1964 y este año cumplirá 62 años.

Por su parte, Laura Huarcayo celebrará próximamente sus 51 años, ya que nació el 14 de junio de 1974. La conductora atravesó una larga relación sentimental con el empresario griego Dimitri Karagounis, con quien estuvo casada durante 15 años.

En 2020, Huarcayo confirmó públicamente el final definitivo de su matrimonio y, desde entonces, evitó protagonizar romances mediáticos. Sin embargo, en distintas entrevistas dejó abierta la posibilidad de volver a enamorarse y rehacer su vida sentimental.

Precisamente por ello, muchos usuarios en redes sociales reaccionaron positivamente al ver la complicidad que mostró junto a Carlos Alcántara durante el concierto de Ed Sheeran. Algunos incluso manifestaron que ambos podrían formar una pareja inesperada dentro del espectáculo local.

En conclusión, la aparición de Laura Huarcayo y Carlos Alcántara juntos en el concierto de Ed Sheeran sigue generando comentarios en la farándula peruana. Mientras Magaly Medina sostiene que la cercanía entre ambos podría responder a una estrategia mediática, las imágenes continúan alimentando rumores sobre un posible vínculo sentimental.