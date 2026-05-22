Horóscopo de HOY, 22 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del jueves 21 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy jueves 21 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

El amor tocará tu puerta cuando menos lo esperes. Mantén tu corazón abierto a nuevas emociones. Tu mejor amuleto es un ojo turco.

Tauro (20 abr-20 may)

Una conversación sincera fortalecerá tus lazos sentimentales y aclarará dudas del pasado. Tu mejor amuleto es un cuarzo azul.

Géminis (21 may-21 jun)

No temas expresar lo que sientes, la honestidad será la clave para conquistar o recuperar un amor.Tu mejor amuleto es una pulsera roja.

Cáncer (22 jun-21 jul)

La energía romántica te envuelve. Es un buen momento para reconciliaciones y nuevas promesas. Tu mejor amuleto es un dije Luna.

Leo (22 jul-22 ago)

Tu pasión estará encendida, pero evita actuar por impulso para no dañar una conexión especial. Tu mejor amuleto es un corazón dorado.

Virgo (23 ago-22 set)

Alguien podría sorprenderte con una declaración inesperada que alegrará tu corazón. Tu mejor amuleto es un cuarzo blanco.

Libra (23 set-22 oct)

El equilibrio vuelve a tu vida amorosa. Lo que parecía distante comenzará a acercarse. Tu mejor amuleto es un ojo turco.

"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

El amor verdadero se construye con confianza. Hoy es día de soltar inseguridades. Tu mejor amuleto es una llave de cobre.

Sagitario (23 nov-22 dic)

Una energía especial renovará la chispa en tu relación y traerá momentos inolvidables. Tu mejor amuleto es una estrella de cuarzo.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Deja de resistirte al amor, alguien desea entrar en tu vida con intenciones sinceras. Tu mejor amuleto es una vela blanca.

Acuario (22 ene-17 feb)

Es tiempo de sanar decepciones y permitirte volver a creer en el amor. Tu mejor amuleto es una mariposa de cristal.

Piscis (18 feb-19 mar)

La dulzura y la conexión espiritual marcarán una etapa hermosa en tu vida sentimental. Tu mejor amuleto es un atrapasueños.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.