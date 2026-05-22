Magaly Medina se sorprende por confesión de Paloma Fiuza sobre Mario Hart: "No le cierra la puerta"

Las declaraciones de Paloma Fiuza sobre Mario Hart siguen generando comentarios en el mundo del espectáculo. Tras admitir que siente admiración y cariño por el exchico reality, volvió al centro del debate, esta vez con la reacción de Magaly Medina, quien analizó sus palabras en su programa.

Magaly Medina interpreta un posible interés de Paloma Fiuza

Durante la última edición de "Magaly TV: La Firme", Magaly Medina comentó la entrevista de Paloma Fiuza y cuestionó sus declaraciones sobre Mario Hart. Según la conductora, la brasileña no habría descartado del todo un acercamiento sentimental, aunque con una condición relacionada a la situación personal del piloto.

La periodista de espectáculos señaló que, en su lectura, Paloma sí muestra interés por el exintegrante de realities, pero considera que el momento no sería el adecuado debido a la etapa que atraviesa él tras su relación con Korina Rivadeneira.

"Está diciendo en otras palabras que a ella le gusta, que sí le va a Mario Hart, pero que lo único que la detiene es que él tiene que solucionar los problemas porque está saliendo de una relación larga con hijos con Korina Rivadeneira por que evidentemente no sería el mejor momento para que un tenga una nueva relación y un nuevo comienzo", comentó Medina.

Además, la conductora sostuvo que Paloma sería consciente de las consecuencias de involucrarse con alguien que recién terminó una relación importante. En ese sentido, advirtió que un vínculo en esas condiciones podría no consolidarse.

"Creo que Paloma es bien consnciete de eso, que meterse con una persona que ha terminado una relación, ella sería el paño de lágrimas, el clavo que saca otro clavo, pero eso no garantiza que sea una relación a largo plazo. [...] Ella no cierra la puerta. Parece que a ella no le disgustaría para nada iniciar algo con el 'chato' Hart", agregó.

¿Qué dijo Paloma Fiuza sobre Mario Hart?

Las opiniones de Magaly Medina surgieron luego de la participación de Paloma Fiuza en el pódcast "Sin más que decir", donde fue consultada directamente por los rumores que la vinculan con Mario Hart. Durante la entrevista, la bailarina reconoció que el piloto le resulta atractivo y que existe una buena impresión personal entre ambos.

Sin embargo, también dejó en claro que no piensa alimentar especulaciones mientras él atraviesa un proceso personal tras su ruptura con Korina Rivadeneira. Para ella, cualquier interpretación apresurada podría generar confusión en el público y en la prensa de espectáculos.

"Creo que él tiene que solucionar su vida primero antes de que yo pueda decir algo que se vaya a malinterpretar", comentó la exintegrante de Exporto Brasil.

En conclusión, las declaraciones cruzadas entre Paloma Fiuza y Magaly Medina han reavivado las especulaciones sobre un posible vínculo con Mario Hart. Mientras la bailarina mantiene una postura prudente, la conductora interpreta que existiría un interés latente. Por ahora, el tema sigue abierto y alimenta la atención del mundo del espectáculo.