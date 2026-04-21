Yahaira Plasencia confirma relación romántica con Luis Fernando 'El Diablo': "Llevamos cinco meses"

Yahaira Plasencia es una de las artistas más sonadas de la salsa peruana que últimamente ha sido vinculada con Luis Fernando Rodríguez. Después de mucho tiempo, la salsera finalmente confirma que mantiene una relación con el empresario conocido como 'El Diablo'.

¡Mantiene una relación con Luis Fernando!

La salsera Yahaira Plasencia estuvo presente en el programa 'Amor y Fuego' donde habló de su relación amorosa con Luis Fernando Rodríguez. Aunque la cantante nunca quiso confirmarlo, finalmente decidió oficializar señalando incluso el tiempo que tienen como pareja y que se encuentra muy tranquila viviendo esta bella etapa.

"¿Cuántos meses tienes ya con Luis Fernando?", le pregunta Gigi, y Yahaira responde: "¿Por qué de frente así? llevamos un corto tiempo, pero estamos yendo paso a paso y muy bien (¿Cuánto tiempo están?) cinco meses, es que no quiero decir la fecha. Como les digo, quiero llevarlo tranquilo, no quiero dar más detalles. No tengo limitaciones, hago mi trabajo súper tranquila, no me están llamando".

¿Se lleva bien con sus padres?

Así mismo, la 'Patrona' deja en claro que su relación con el empresario está llevándose de manera tranquila y feliz, que incluso su padres lo han aceptado muy bien acoplándose a ellos.

"Estoy feliz llevando esta relación lo más bonito posible, no solamente conmigo, sino también con mis papás, yo soy muy allegada a mi familia (él también es familiar)", comenta.

Luego, le consultaron si ella también mantiene una buena relación con sus suegros, pero señala que hasta el momento no ha podido conocerlos. Aunque contó que muy pronto llegarán a Lima.

"Ellos (suegros) están en el norte, pero ahora para mi concierto, sus padres vienen a Lima y van estar, ahora los voy a conocer. No se ha dado antes el momento, pero ahora se dará", agrega.

Madre de Yahaira lo aprueba

Durante la conversación, Yahaira Plasencia también reveló que su madre aprueba su relación con Luis Fernando Rodríguez y le hace muy feliz que él se lleve bien con todos.

"Ellos están contentos por mí, no son mucho de meterse en mis decisiones, pero estoy tranquila. Mi madre siempre me dice 'una madre nunca se equivoca'. Mi mamá con el tema de Luis Fernando, lo quiere muchísimo, se lleva muy bien con él, no solo me engríe a mí, sino a mi mamá. Es muy caballero. Ahorita mi familia está en un proceso delicado, él me ha acompañado, a todos", declaró.

De esta manera, Yahaira Plasencia ha contado finalmente que sí mantiene una relación sentimental con Luis Fernando Rodríguez desde hace cinco meses aproximadamente. Al parecer, la familia de la salsera ha aceptado al empresario y se queda en su casa cuando llega a Lima.