Samantha Batallanos insinúa que Tinelli era "tacaño" con Milett Figueroa: "No es un hombre que resuelve"

Samantha Batallanos se pronunció sobre la relación que tuvieron Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, y dejó más de un comentario que ya está dando de qué hablar. En una entrevista con "América Hoy", Samantha soltó su opinión sin guardarse nada.

Samantha Batallanos lanza dura crítica a Marcelo Tinelli por Milett

Samantha Batallanos habló sin filtro sobre la relación que tuvieron Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, y dejó frases que ya están dando la vuelta en redes. Todo ocurrió cuando la modelo fue entrevistada por "América Hoy", luego de que contara que Tinelli reaccionaba a sus redes mientras aún estaba con Milett, opinó fuerte sobre cómo veía esa relación.

Desde el inicio, Samantha dejó clara su postura. Para ella, Milett no estaba en el lugar que merecía. Además, aseguró que nunca la vio feliz durante ese romance.

"A Milett la veo mucho para él. Creo se merece mucho más, no que la reemplacen tan pronto. No merece humillaciones, creo que ninguna mujer", declaró. "(¿Crees que lo mejor que pudo hacer Milett es terminar esa relación?) Pero por supuesto, no la veía feliz para nada, no la veía cara", comentó.

Además, Batallanos habló sobre la imagen que proyectaba Milett mientras estaba con el conductor argentino. Y fue más allá con su opinión, porque dejó entrever que la modelo no llevaba la vida que muchos imaginaban.

"La veía con el mismo vestido de tela de cebolla siempre, la veía con canjes. Al menos si estás con él, pues yo dije: 'La tendrá como una princesa, como reina'. Pero la verdad la de acá (dinero)... La veía con una ropa recontra humilde, sencillita, como consiguiéndose lo poquito que se podía", dijo sin rodeos.

Pero Samantha no solo habló de Milett. Recordó un detalle que le llamó la atención y lanzó una crítica directa contra Tinelli, cuestionando su forma de ser como pareja.

"Incluso en el lanzamiento de su colágeno, con el vestido, dije: Dios mío, esa tela ¿de dónde la sacó? Y estando con él. Ahí te das cuenta que ese hombre no es un hombre que resuelve, así digan que tenga lo que tenga", dijo Samantha.

"Perdió el tiempo bastante"

La modelo también se refirió a la diferencia de edad y no dudó en dar su opinión. Sus palabras fueron fuertes y no pasaron desapercibidas.

"Encima que estás con una persona, estás regalando tus años de juventud, tu belleza a una persona que ya está en las últimas, súper mayor, creo que mi amiga perdió el tiempo bastante", expresó.

En medio de la entrevista, Samantha también comparó esta situación con lo que vivió con su ex. Con esto, dejó claro que no está de acuerdo con ese tipo de detalles en una relación.

"Cuando dicen que le pagaba el dentista, yo lo veo como cuando (mi ex) dijo lo del shampoo. Lo veo en un nivel muy bajo (a Tinelli), es lo más paupérrimo que puedo escuchar", señaló.

En conclusión, Samantha Batallanos opinó sobre la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, señalando que consideraba que la modelo era "mucho para él" y que no la veía feliz. Además, insinuó que el conductor no habría cumplido con el rol de pareja que ella esperaba, dejando entrever una actitud tacaña. Sus declaraciones han reactivado el debate en torno a esta relación.