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Marcelo Tinelli estaría molesto con Milett Figueroa por exponer ruptura: ¿Y por eso anunció nuevo romance?

Marcelo Tinelli no estaría contento con Milett Figueroa por hacer pública su ruptura. La noticia habría afectado su reality "Los Tinelli".

Marcelo Tinelli no estaría feliz con Milett Figueroa por hacer pública la ruptura.
Marcelo Tinelli no estaría feliz con Milett Figueroa por hacer pública la ruptura. (Composición Karibeña)
29/04/2026

El nombre de Marcelo Tinelli vuelve a sonar fuerte, pero esta vez no por su trabajo, sino por su vida personal. Y es que, tras el fin de su relación con Milett Figueroa, ahora salen versiones de que el conductor estaría incómodo por cómo se hizo pública la separación.

Tinelli estaría enojado con Milett por revelar separación

El fin de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue dando que hablar. Esta vez, desde Argentina aseguran que el conductor no estaría nada contento con la forma en que se hizo pública la separación.

Todo salió a la luz en el programa "América Hoy", donde contactaron al periodista Santiago Sposato, quien dio detalles que han generado polémica. Según contó el periodista, el entorno de Tinelli estaría incómodo con Milett por haber confirmado la ruptura en este momento. ¿El motivo? El reality del conductor.

"Acá lo que se habla de Milett es que Marcelo estaría enojado porque grabaron la segunda temporada de su serie y uno de los hilos conductores de la serie es que Marcelo está de novio. Se dice que estarían medio molestos acá de parte de Marcelo y su entorno con la decisión de Milett de blanquear la separación", señaló.

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Es decir, la noticia habría afectado la historia que se muestra en su reality "Los Tinelli", donde su relación era parte importante. Muchos se preguntan si existía algún tipo de acuerdo para no hacer pública la ruptura. Sin embargo, no hay nada confirmado.

"No se sabe de ningún contrato, no sabemos si era efectivamente por un contrato, fue algo de palabra y mucho menos sabemos de una penalidad. Si eso existe, no tenemos información concreta al respecto", explicó el periodista.

Por ahora, todo queda en versiones y comentarios del entorno. Otro detalle que llamó la atención fue lo que pasó en redes sociales. 

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Tanto Tinelli como Milett dejaron de seguirse en Instagram. Aunque las fotos juntos siguen en sus perfiles, este gesto ha sido tomado por muchos como una señal clara de distanciamiento. Para los fans, esto confirmaría que la relación ya terminó definitivamente.

Tinelli ya estaría en otra

Mientras la polémica crece, el conductor argentino ya estaría viviendo una nueva etapa. Según Sposato, Tinelli estaría saliendo con Rossana Almeyda.

"Yo le escribí a Marcelo después de esa publicación que él puso etiquetando a Rossana y a un productor y amigo de él mientras les cocinaba y no me contestó. Pero bueno, evidentemente ya por fotos que se han filtrado de redes sociales y eso, están juntos", contó.

Además, se dice que no sería algo reciente. Incluso, la relación vendría desde hace un tiempo, lejos del ojo público.

"Las amigas de ella sí han dejado entrever que ellos están juntos. Es más, los presentó Pampita, una modelo y conductora muy conocida de acá, que ella en una nota un poco lo negaba para no meterse en la intimidad de la pareja, pero fue así. Todavía no hay nada oficial que nosotros sepamos de parte de los protagonistas", agregó.

En conclusión, la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa no solo ha sorprendido a sus seguidores, sino que también ha generado tensión por el momento en que se hizo pública. Entre versiones de molestia, movimientos en redes y nuevos rumores de romance, todo indica que la historia aún no está cerrada. Mientras tanto, el público sigue pendiente de cada detalle.

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