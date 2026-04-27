Marcelo Tinelli oficializa a su nueva novia tras ruptura con Milett Figueroa: "Para la mujer que..."

Marcelo Tinelli vuelve al centro de la atención tras una publicación en redes que desató interpretaciones. El conductor compartió un mensaje que muchos ven como señal de una nueva relación, marcando un posible nuevo capítulo tras su vínculo con Milett Figueroa.

Una publicación que encendió las especulaciones

En medio de las especulaciones, Marcelo Tinelli compartió una historia en su cuenta de Instagram que rápidamente captó la atención del público. En el video, se le observa cocinando un guiso de lentejas, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación.

"Cociné un guiso de lentejas para este primer día frío del año... para la mujer que no blanqueo", escribió, etiquetando a Rossana Almeyda.

El hecho de mencionar directamente a la mujer generó una ola de comentarios y teorías. Aunque no confirmó nada de forma explícita, muchos interpretaron el gesto como una manera indirecta de oficializar la relación, lo que alimentó las especulaciones.

Para algunos usuarios, el mensaje representó una declaración simbólica con la que Tinelli habría decidido dejar de ocultar su vida privada. La reacción en redes sociales no tardó en llegar, convirtiendo la publicación en uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo.

¿Qué dijo Milett de Rossana Almeyda?

El programa 'Amor y Fuego' fue en la búsqueda de Milett Figueroa desde que se ha revelado rumores del supuesto nuevo romance su expareja Marcelo Tinelli. La peruana fue abordada por el reportero consultándole primero por los ataques de la familia cercana del argentino hacia su madre y ella.

"Tú que terminaste bien en la relación con Tinelli y todo, sin embargo la familia te sigue atacando. Han dicho que la señora Martha es una bruja, le han insultado ¿Qué opinión tendrías sobre esto?", le pregunta, y Milett responde: "Voy a ir a visitarlos chicos. Ustedes saben que les tengo mucho respeto y cariño".

Como el reportero aún no tiene una respuesta clara de la peruana, decide intentar nuevamente, pero está vez consultándole sobre la modelo Rossana Almeyda. Ante esto, Figueroa solo atina a subir a un auto junto a su madre Doña Martha y salir lo más pronto posible.

"Se ve que también Tinelli tiene una nueva pareja, Rossana Almeyda ¿Tú la conoces a ella? solo para aclarar", le consulta a Milett, y ella solo dice: "Gracias chicos, chau, chau".

La reciente publicación de Marcelo Tinelli reavivó el interés en su vida personal y abrió nuevas especulaciones sobre su situación sentimental. Mientras el conductor deja mensajes interpretados como reveladores, Milett Figueroa mantiene silencio. Por ahora, el tema sigue generando debate a la espera de una confirmación oficial.