Samantha Batallanos expone a Marcelo Tinelli: "Me daba likes" mientras estaba con Milett Figueroa

La reciente separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue generando titulares y versiones sobre sus causas. Entre ellos, las declaraciones de Samantha Batallanos, quien insinuó un acercamiento del conductor cuando aún estaba con la modelo.

Samantha Batallanos revela presunto coqueteo de Tinelli

Durante su participación en el pódcast "XNo Decirlo", conducido por Giancarlo Cossio, Israel Dreyfus y Leysi Suárez, Samantha Batallanos sorprendió al contar su experiencia con el conductor argentino. En medio de la conversación, decidió intervenir con una revelación que generó impacto.

"Como si fuera un santo. A mí me seguía y dejaba de seguirme, me ponía like en todas las historias, cuando estaba con Milett. Yo se lo decía a Giani", afirmó.

Ante esta declaración, Giancarlo Cossio confirmó que estaba al tanto de la situación y que incluso se lo había comunicado a Milett en su momento.

"Sí, yo se lo conté", sostuvo. Cuando le consultaron si tenía pruebas, Batallanos aseguró que sí y detalló el tipo de interacciones que recibía por parte de Tinelli. "Me mandaba un montón de corazones", indicó, agregando que compartió las capturas con su entorno cercano.

Estas afirmaciones han generado diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios consideran que este comportamiento pudo haber influido en el distanciamiento entre Tinelli y Figueroa.

Una publicación que encendió las especulaciones

En medio de las especulaciones, Marcelo Tinelli compartió una historia en su cuenta de Instagram que rápidamente captó la atención del público. En el video, se le observa cocinando un guiso de lentejas, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación.

"Cociné un guiso de lentejas para este primer día frío del año... para la mujer que no blanqueo", escribió, etiquetando a Rossana Almeyda.

El hecho de mencionar directamente a la mujer generó una ola de comentarios y teorías. Aunque no confirmó nada de forma explícita, muchos interpretaron el gesto como una manera indirecta de oficializar la relación, lo que alimentó las especulaciones.

Para algunos usuarios, el mensaje representó una declaración simbólica con la que Tinelli habría decidido dejar de ocultar su vida privada. La reacción en redes sociales no tardó en llegar, convirtiendo la publicación en uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo.

En conclusión, la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue generando especulaciones. Aunque no hay versión oficial, recientes indicios apuntan a un comportamiento del conductor que habría incomodado a la modelo. Declaraciones y movimientos en redes reavivaron el tema y los colocaron nuevamente en el foco mediático.