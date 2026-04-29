Suheyn Cipriani habría mandado indirecta a Macarius: "La próxima persona sí se integrará a mi familia"

Como se conoce, hace unos meses Suheyn Cipriani anunció que dio por terminada su relación con el streamer Macarius por segunda vez. Ante esto, ha salido algunas veces a señalar que fue un error su última relación amorosa y ahora, afirma que su próxima pareja tiene que ser un ejemplo para sus hijos.

¿Indirecta para su expareja Macarius?

En una entrevista con el programa 'América Hoy', Suheyn Cipriani estuvo contando cómo lleva su entrenamiento para participar en el concurso de belleza Miss Grand International All Stars. Así mismo, también fue consultada sobre su vida amorosa y señala que ha madurado, ahora busca alguien que sea un ejemplo para integrarlo a su familia.

"Pero ahora sí estoy muy enfocada en que la próxima persona con la que yo esté va a ser la persona que sí integre mi familia. Entonces, sí va a ser un ejemplo para mis hijos y me voy a centrar ahora mucho más en eso, ¿no?", expresó la modelo.

Sobre su preparación para el concurso

Además, también estuvo hablando sobre su preparación señalando que pedirá consejo a Luciana Fuster, quien se coronó como Miss Grand International 2023. y también, habló de la participación que tuvo Flavia López en 2025.

"En realidad, todavía no he podido hablar con ninguna de ellas, pero Luciana es una amiga que quiero muchísimo, es una gran chica y yo pronto le voy a molestar. Así que Lu, por ahí te voy a escribir unos mensajitos", dijo sobre Fuster, y sobre López mencionó: "A Flavia también la conozco, no es una broma. Ya sabe que así, pero sí, sí sé que fue y lo hizo muy bien. Solo que ella tuvo una lesión, entonces eso le imposibilitó como de competir al 100%, ¿no?".

Suheyn Cipriani sobre su vida amorosa. Fuente: América Hoy pic.twitter.com/R6rnQeolRt — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) April 30, 2026

Se arrepiente de Macarius

Así mismo, una entrevista a 'El Trome' señaló que a pesar de haber estado en la televisión sobre problemas en su vida amorosa, nunca se cuestionó sobre su rol como mujer o madre. Aunque, sí señaló que cometió un error grande en los últimos meses y fue haber estado con el streamer Macarius.

"He podido tener problemas mediáticos, pero jamás me metí en una relación, nunca me han grabado borracha cayéndome, nunca me han acusado de mala madre; dentro de todo y con mis errores. Creo que mi mayor error, y hasta el día de hoy lo reconozco, fue haber estado en mi última relación (con Macarius)", señaló.

De esta manera, Suheyn Cipriani ha dejado más que claro que ha dejado atrás a Macarius y afirma que la próxima persona con quien tena una relación, será alguien que sea digno de ejemplo para sus hijos e integrarlo a su familia.