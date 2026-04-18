Erika Manrique aclara el tipo de relación que tiene con Federico Salazar: "Lo veo hermoso por dentro"

Tras las imágenes de Federico Salazar abrazando a Erika Manrique en su casa, a un mes de separarse de Katia Condos, se ha desatado muchos rumores. Ahora, la señora decidió contar directamente lo que pasaba con el periodista de noticias

¿No se interesa en Federico Salazar?

Erika Manrique estuvo en una entrevista con el programa de 'Magaly TV: La Firme' donde estuvo contando la relación que tendría con Federico Salazar. Es así como tras ser consultada sobre un tipo de romance en el pasado y 'choteó' al periodista de noticias.

"¿Te parece atractivo Federico?", preguntó el reportero, y Erika Manrique respondió: "La verdad, no. Me parece hermoso, pero por dentro"

Durante la conversación, la amiga del comunicador señaló que si bien se conocen de hace muchos años atrás, sus encuentros para comer o aconsejarse eran esporádicos. De igual forma, en las conversaciones que tenían por WhatsApp.

"Yo he compartido muy poco, eran encuentros muy esporádicos. Somos una amistad de muchísimos años, pero no lo veía seguido... Para mí (son momentos especiales cuando me junto con él) Hablamos esporádicamente por WhatsApp, por teléfono", agregó.

¡Amista de años!

Después de todos los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos, el periodista habría decidido guardar cierta distancia. Erika Manrique comenta que solo esperará a que le conteste con tranquilidad por la amistad que tienen muchos años y no cree que se vaya a romper por esta polémica.

"No hemos hablado, pero yo voy a esperar que se comunique conmigo. Ha habido algo ahí, yo le he escrito a él y ya me contestará en su momento. Yo lo voy a esperar, es una amistad de tantos años que yo sé que esto no se va romper porque esto no se va a romper", agregó.

Federico Salazar sobre Erika

En una entrevista con 'Amor y Fuego', Federico Salazar decidió hablar de manera más sincera y aclarar algunos puntos sobre los rumores de su relación con Erika Manrique. Es así como deja en claro que solo mantienen una amistad.

Que interpreten lo que quieran. Yo estoy seguro de lo que hago y lo que soy. No tengo problema con eso. Ella dijo, lo corrigió, lo que hay ahí es una amistad de muchos años, una amistad que hablas de ves en cuando... nos conocemos más de treinta años, antes que Katia. (Amistad) fuerte no diría, pero sí cercana, confidente eventualmente porque nos hemos visto en épocas y otras épocas no.

De esta manera, tanto Erika Manrique y Federico Salazar han dejado en claro que no tienen un interés romántica a pesar de conocerse hace muchos años. Además, la señora afirma que no le parece atractivo el periodista, pero sí una buena persona.