Andrea Cifuentes afirma que es saliente de Álvaro Paz de la Barra: "Lo que se ve no se pregunta"

El excandidato Álvaro Paz de la Barra fue visto en más de una ocasión con la joven Andrea Cifuentes y ambos negaban tener una relación romántica hasta que fueron vistos juntos besándose en su auto. Ahora, ambos han confirmado que sí están saliendo de manera oficial.

Andrea Cifuentes confirma ser saliente de Álvaro Paz de la Barra

Por medio de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Andrea Cifuentes fue abordada mientras iba a comprar y fue consultada sobre el romance que tendría con Álvaro Paz de la Barra.

"Él ya lo dijo, estamos saliendo (¿Desde cuándo están saliendo?) recién. En algún momento se va a dar la oportunidad de aclarar las cosas", declaró.

Así mismo, señaló que no tiene más que decir porque las imágenes besándose en su auto dirían todo. Además, señala que se conocen hace muchos años, pero recién han decidido dar ese paso como posible pareja y podrían hacerlo oficial pronto.

"Como dicen lo que se ve, no se pregunta, pero nada, no tengo más que decir. Nosotros nos conocemos hace cinco años, pero recién estamos saliendo (¿En unos días ya nos vamos a enterar que son pareja?) Se pasan con esas preguntas", dijo.

Ya conoce a la familia

Durante la conversación, Andrea Cifuentes también señala que conoce de manera personal a la familia de Álvaro Paz de la Barra desde hace mucho por la amistad que tenían.

"Yo soy una persona súper familiar, para mí la familia es primero (¿En cualquier momento te veremos compartiendo con la mamá?) de hecho sí los conozco, ya hemos compartido (la cosa va enserio) es que ya los conozco hace tiempo", añadió.

En otro momento, la exchica reality deja en claro que ella está segura de quién es y que si él decide malograr lo que están teniendo, será algo que perderá, pero que no chocará con ella porque sabe respetarse a sí misma, dejando así una advertencia al ex de Sofía Franco.

"Yo me siento segura de la mujer que soy, si ya alguien la embarra, él se lo pierde y lo sabe", agregó al medio de TV.

De esta manera, Andrea Cifuentes confirma así su relación como salientes con Álvaro Paz de la Barra tras difundirse imágenes de ambos besándose. Además, señala que viene pasando por cosas bonitas y estarían tomándose las cosas con calma, pero con la seriedad que se merece y manda advertencia al excandidato presidencial.