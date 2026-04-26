'La Granja VIP' anuncia repechaje: estos son los participantes que podrían regresar al reality

La expectativa crece entre los seguidores de 'La Granja VIP' luego de que los conductores del reality confirmaran oficialmente que muy pronto se abrirá un repechaje. Esta dinámica permitirá que algunos de los participantes ya eliminados tengan la oportunidad de regresar a la competencia, lo que podría cambiar por completo el rumbo del programa y poner en aprietos al resto de concursantes.

'La Granja VIP' confirma repechaje

Este sábado 25 de abril, 'La Granja VIP' vivió su sexta gala de eliminación, en la que la participante menos votada fue Pati Lorena. La exproductora de televisión, integrante clave del equipo de 'Las Víboras', se había convertido en una de las concursantes que más contenido generaba dentro del reality, destacando también por sus polémicos comentarios que en más de una ocasión incomodaron al equipo de 'Los Reales'.

Sin embargo, su salida podría no ser definitiva. Durante la gala, los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi sorprendieron al anunciar que el programa abrirá un repechaje, permitiendo que el público decida qué participantes eliminados tendrán la oportunidad de regresar a la competencia, cambiando por completo el rumbo del juego e incluso aspirar al gran premio de 100 mil soles.

"Estamos a la mitad de la competencia y, desde ahora, le pregunto al público: arrancamos con algo que muchos conocen. ¿A quién quisieran ver de nuevo en 'La Granja'? ¿Quién te gustaría que regrese a 'La Granja VIP Perú'? Se abre el repechaje", expresó la conductora, generando de inmediato diversas reacciones entre los seguidores del reality.

Al ser consultada sobre la posibilidad de volver, la propia Pati Lorena dejó en claro que no descarta una revancha.

"A mí, por supuesto. Las otras ya se fueron, no están ni en el país", respondió con seguridad.

Tras el anuncio, el programa también publicó en su cuenta oficial de Instagram la lista de participantes eliminados, preguntando al público quién debería regresar a la competencia. Rápidamente, las redes sociales se llenaron de comentarios, siendo Pati Lorena una de las más mencionadas por los seguidores, quienes piden su retorno al reality.

Estos son los participantes que podrían regresar a 'La Granja VIP'

El anuncio del repechaje en 'La Granja VIP Perú' podría cambiar por completo el rumbo de la competencia, ya que abre la posibilidad de que regresen varios de los participantes eliminados durante las primeras semanas del reality.

El primero en dejar la competencia fue Mack Songhurst, conocido como 'La Mackyna', quien no logró mantenerse en el juego. Posteriormente, la actriz Celine Aguirre tuvo que abandonar el programa por recomendación médica tras ser diagnosticada con traqueítis aguda.

El segundo eliminado fue el actor Miguel Vergara, quien incluso pidió a sus compañeros que lo nominen porque no deseaba continuar en la competencia. Más adelante, Yiddá Eslava también dejó el reality por recomendación psicológica luego de sufrir un episodio de epilepsia.

Entre los siguientes eliminados figura Jesús Barco, quien permaneció solo una semana en la competencia. Luego fue el turno de su pareja, Melissa Klug, quien también quedó fuera del reality. El quinto eliminado fue Renato Rossini, mientras que la más reciente en abandonar la granja fue Pati Lorena, una de las participantes más polémicas del programa.

Con esta lista de exparticipantes, el repechaje de 'La Granja VIP' promete generar gran expectativa entre los seguidores, quienes ahora tendrán la decisión de quién merece una segunda oportunidad dentro del reality.